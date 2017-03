Voici 9 choses émouvantes que votre mère ne vous a (peut-être) jamais révélées!

Etre mère est merveilleux mais n’est pas chose facile, celles qui ont le bonheur de passer cette étape ne diront surtout pas le contraire.



Il y a des choses que les mères éprouvent mais que les enfants ne savent pas…



1. Vous l’aviez fait pleurer … beaucoup.



Elle a pleuré (de bonheur) quand elle a découvert qu’elle était enceinte. Elle a pleuré quand elle vous a donné la vie. Elle a pleuré quand elle vous a tenu pour la première fois. Elle a pleuré de bonheur. Elle a pleuré de peur. Elle a pleuré avec inquiétude. Elle a pleuré parce qu’elle ressentait votre douleur et votre bonheur.



2. Elle voulait le dernier morceau du beignet mais…



Quand elle a vu que vous regardiez le morceau avec vos grands yeux et léchant la bouche avec cette petite langue, elle ne pouvait pas le manger. Elle savait qu’elle se sentirait plus heureuse en voyant votre petit ventre rempli que le sien.



3. Ça fait mal.



Lorsque vous avez tiré les cheveux, ça faisait mal; quand vous l’aviez attrapé avec ces ongles pointus qui étaient impossibles d’être coupés, ça faisait mal; quand vous l’aviez mordu en tétant, ça faisait mal, aussi. Vous lui avez fait mal aux côtes quand vous étiez dans son ventre; vous lui avez fait traverser une douleur lors de votre entrée dans ce monde.



4. Elle avait toujours peur.



Dès le moment où vous avez été conçu, elle a fait tout son possible pour vous protéger. Elle est devenue votre maman ours. Elle était cette femme qui disait non quand la petite fille d’à côté demandait de vous tenir, et qui grimaça quand elle l’a fait, parce que dans son esprit, elle est la seule avec qui vous êtes en sécurité.



5. Elle sait qu’elle n’est pas parfaite.



Elle connaît tous ses défauts et se hait parfois pour cela. Elle est dure avec elle-même quand il s’agit de vous. cependant, elle voulait être la maman parfaite, pour ne rien faire de mal – mais parce qu’elle est humaine, elle a fait des erreurs. Elle est probablement encore en train de culpabiliser pour ses erreurs. Elle souhaite de tout son cœur qu’elle puisse remonter dans le temps et faire les choses différemment, mais elle ne peut pas, alors soyez gentil avec elle, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous sécuriser.



6. Elle vous regardait quand vous dormiez.



Il y avait des nuits où elle était là jusqu’à 3h du matin priant pour que vous puissiez finalement vous endormir. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts quand elle chantait pour vous. Puis, quand vous vous endormiez finalement, elle vous fixait et toute sa fatigue disparaissait pendant une courte minute et elle était assise à votre chevet regardant votre visage de chérubin parfait, éprouvant plus d’amour que de fatigue.



7. Elle vous a porté beaucoup plus de neuf mois.



Vous aviez besoin qu’elle le fasse. Alors elle l’a fait. Elle a appris à vous tenir pendant qu’elle faisait le ménage; pendant qu’elle mangeait; elle vous a même tenu pendant qu’elle dormait, parce que c’était la seule façon pour elle d’être rassurée de votre bien-être. Vous vous sentiez en sécurité dans ses bras; vous étiez heureux dans ses bras; vous saviez que vous étiez aimé dans ses bras, elle vous détendait, aussi souvent et aussi longtemps que vous en aviez besoin.



8.Vous lui aviez brisé le cœur à chaque fois que vous pleuriez.



Il n’y avait aucun bruit aussi triste que vos cris, ou une vue aussi horrible pendant que les larmes coulaient sur votre visage parfait. Elle a fait tout ce qu’il existait en son pouvoir pour vous empêcher de pleurer, et quand elle ne pouvait pas arrêter vos larmes, son cœur éclatait en un million de petits morceaux de tristesse.



9. Vous avez toujours été sa priorité.



Elle a toujours mis vos besoins avant les siennes. Elle passait toute la journée répondant à vos besoins, et à la fin de la journée, elle n’avait pas d’énergie pour elle-même. Mais le lendemain, elle se réveillait et refaisait la même routine , parce que vous lui êtes cher.



Être une mère est l’une des tâches les plus difficiles à faire, et ça peut pousser parfois à ce qu’on se surpasse. Vous pleurez, vous avez mal, vous essayez, vous échouez, vous travaillez et vous apprenez. Mais, vous ressentez aussi plus de joie et sentez plus d’amour que votre cœur ne peut contenir.



Malgré toute la douleur, le chagrin et les difficultés qu’elle traverse pour vous, votre mère ferait tout pour vous parce que pour elle vous le méritez. Alors, la prochaine fois que vous voyez votre mère, remerciez la, faites lui savoir que vous l’aimez. Elle le mérite!.