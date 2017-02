Voici 7 bonnes raisons d’être fiers et d’aimer votre teint naturel

Beaucoup de personnes ont choisi de s’éclaircir la peau pour diverses raisons. Mais au fil du temps, ils ont regretté leur choix. Malheureusement pour certains d’entre eux les dégâts causés par les produits décapants sont irréversibles. Ils se retrouvent avec des problèmes de peaux et des cancers incurables à cause des substances chimiques qu’ils ont ingurgité ou mis sur leur peau. Voici 7 raisons d’aimer votre couleur de peau.



1- Vous détruisez votre peau



Les mélanocytes sont les cellules de l’épiderme qui fabriquent le pigment responsable de la couleur de la peau en vous dépigmentant vous détruisez une partie importante de votre corps.



2- Une odeur insupportable



Le changement de couleur de votre peau a ses conséquences vous indisposez votre entourage avec une odeur de peau désagréable.



3- Le cancer



L’utilisation de ces produits chimiques affaiblit votre organisme et votre peau, causant des troubles de santé irréversibles. Cela entraîne d’énormes risques de cancers de la peau. Des études ont montré que les substances chimiques qui rentrent dans la composition de ces produits sont nocifs et cancérigènes. Chez les peaux noires, 38% des cancers de la peau ont été favorisés par la dépigmentation.



4- L’apparition des vergetures et boutons



Vous aurez des traits de diverses largeurs qui vont apparaître sur votre peau vous empêchant de porter des vêtements ouverts ou courts. Il y a également de gros boutons qui apparaissent sur votre corps ou sur votre visage accompagné de taches noires.



5- Le développement d’une pilosité anormale



Certaines femmes se retrouvent avec des barbes ou des poils sur la poitrine. Elles ne savaient pas que l’utilisation de ces produits allaient causer ces dégâts sur leurs corps.



6- Cicatrisation difficile



Il y a des femmes qui se sont décapées et qui n’arrivent plus à cicatriser normalement. Parfois, si elles subissent une césarienne, c’est difficile de recoudre leurs peaux affaiblies par les produits.



7- Les arrêts cardiaques



En effet, ces substances sont à l’origine de plusieurs causes mortelles. L’apparition de l’injection de glutathion a augmenté le risque de mort subite. En voulant avoir un teint clair, les utilisateurs de ces produits ne se rendent pas compte du danger auquel ils s’exposent. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, le phénomène de dépigmentation de la peau fait des ravages.



Gardez votre teint naturel!