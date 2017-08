Voici 7 astuces pour s`habiller avec élégance

Tout d’abord, pour s’habiller élégamment, il faut bien souvent oublier la mode et ses tendances. Il s’agit plus d’être remarquable pour la beauté et la grâce que délivre une tenue plus que pour son style. Mademoiselle Grenade vous livre aujourd’hui quelques astuces pour vous choisir les vêtements qui sauront vous offrir une allure classe et élégante.



1-Comprenez que l’élégance passe par la simplicité



Si vous prêtez une attention particulière aux photos des femmes que vous trouvez élégantes, vous constaterez qu’elles s’habillent très souvent avec simplicité. La plupart du temps elles ne portent pas de motifs bigarrés ou d’éléments disparates. Elles optent généralement pour des teintes neutres ou pour des tonalités qui s’accordent parfaitement à leur teint de peau. Les lignes des vêtements portés sont généralement très simples également. Une jolie robe fourreau sera souvent un très bon choix pour apparaitre chic et élégante.



2-Ne portez que ce qui vous sied



Si vous souhaitiez avoir une allure impeccable, vous devez impérativement savoir ce qui fonctionne le mieux sur vous. Cela va du choix des couleurs à la coupe des vêtements que vous portez. Vous devez être en mesure de connaitre la liste des coupes les plus flatteuses en fonction de votre silhouette. Que cela soit pour les jeans, les jupes, les robes et même les tops. Reconnaitre les coupes les plus adaptées à votre morphologie et les teintes les plus adaptées à votre grain de peau vous permettront de refuser tout compromis lors de l’achat d’un nouveau vêtement. Même si le vêtement est soldé. Il est toujours préférable de dépenser un peu plus et d’avoir un vêtement impeccablement adapté que de se jeter sur un article qui ne saura jamais vous mettre en valeur.



3-Misez sur les pièces hors du temps



Parmi les divers articles incontournables du dressing féminin, certains sont tout simplement intemporels. Ils traversent le temps sans difficultés car ils affichent malgré les époques, les modes et les tendances, la même coupe élégante, le même charme indémodable. Parmi ces « must-have », on peut citer : La petite robe noire, la jupe crayon, les boucles d’oreilles en diamant ou encore le toujours très chic collier de perles. Ces articles fonctionnent aujourd’hui comme il y a trente ans et acheter un de ces articles indémodables et une sage décision, une étape de plus vers un style soigné et une allure élégante.



4-Ne jamais sous-estimer le charme d’un bon sac à main



Un beau sac à main complète toujours une tenue. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un sac à main de marque. Optez pour des lignes épurées, qui attirent l’oeill et valorise vos tenues. Si vous tombez sous le charme d’un sac en particulier et pensez que çà ne peut être que celui-ci alors… foncez !



5-Trouvez votre propre style



Trouver son style n’est pas une chose aisée mais c’est relève d’une d’une importance capitale lorsqu’il s’agit d’être habillée avec élégance. Si vous n’êtes pas sûre de votre tenue, vous ne vous sentirez pas à l’aise et cela se remarquera. Mademoiselle Grenade vous livre régulièrement des conseils pour trouver votre style et le cultiver. Faites le point sur votre dressing et regarder quels sont les différents styles que représentent vos vêtements.



6-Évoluer avec grâce et aisance



Croyez-le ou non, votre posture, votre démarche, la confiance que vous avez en vous… ont une importance sur l’aura que vous dégagez. Avoir une bonne posture et avoir confiance en vous peuvent vous aider à paraitre plus élégante. Pensez-y. Avez-vous déjà vu une femme élégamment habillée et qui semblait mal à l’aise dans ses vêtements ? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit non. Il s’agit plus d’une question de confiance en soi plus que de la tenue portée.



7-Apprenez à aimer les teintes neutres



Si vous souhaitez vous habiller avec élégance, il est essentiel d’apprendre à aimer les teintes neutres. Le noir est souvent le choix le plus savoureux que vous puissiez faire pour être chic et élégante. Cela ne signifie pas que vous ne puissiez porter des couleurs ou des motifs. Cependant, connaitre l’importance des teintes naturelles peut être d’un grand secours. Une fois que vous maîtrisez ces teintes, vous pouvez les mixer avec d’autres couleurs ou bien avec des motifs.



8-Oubliez les logos et ne devenez pas une victime de la mode



Peu importe votre importance ou bien celle de vos ami(e)s, ne tentez jamais d’impressionner avec une utilisation excessive de vêtements de marques, de logos etc.



Beaucoup de personnes pensent que plus le vêtement est cher (ou plus la marque est connue et reconnue), plus celui-ci est élégant. Souvenez-vous que, par définition, ce qui est à la mode se démode. Comme disait Yves Saint-Laurent : « Les modes passent, le style est éternel. »



S’habiller avec élégance est à la portée de tout le monde. Comme nous venons de l’expliquer, il suffit bien souvent de suivre quelques petites règles simples, de travailler son style, de prêter une attention particulière à sa posture, de soigner les petits détails qui peuvent paraitre sans importance (Sac à main, bijoux, coiffure, manucure) et d’apprendre à avoir confiance en soi. Enfin, comme disait également Yves Saint-Laurent : « Sans élégance de coeur, il n’y a pas d’élégance ».