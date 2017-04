Union nationale vs Estelle Ondo : Le bras de fer continue

Exclue à la suite de son entrée au gouvernement en décembre 2016, Estelle Ondo n’a pas fini de contester la décision des responsables de l’Union nationale (UN), qu’elle juge «antidémocratique». Depuis quelques semaines, le bras de fer engagé contre les instances de son parti, particulièrement contre le président Zacharie Myboto s’est déporté sur le terrain judiciaire avec le dépôt d’une plainte visant à annuler la décision du bureau national de l’UN à son encontre.



Après un renvoi de l’audience en mars dernier, les avocats des deux parties ont pu confronter leurs arguments le 10 avril au tribunal de première instance de Libreville. D’emblée, Me Ange Kevin Nzingou l’avocat du président de l’UN a émis une fin de non-recevoir à la contestation de la plaignante, en convoquant l’article 133 du code de procédure civile. «Le débat que nous avons eu portait sur l’opportunité de la procédure. Celle-ci est-elle en état d’être jugée par le tribunal de Libreville ? Notre position, c’est ‘‘non’’», a tranché l’avocat de Zacharie Myboto, regrettant qu’Estelle Ondo n’ait pas usé de toutes les voies de recours à sa disposition pour contester son exclusion. «Lorsqu’elle aura exercé toutes ces voies de recours, elle pourra venir devant le tribunal demander ce qu’elle voudra», a-t-il exhorté.



Pour les avocats de la 5e vice-présidente de l’UN exclue, «la procédure» était également au centre de leur plaidoirie. Ils ont notamment accusé les instances du parti de ne l’avoir pas respectée dans le cadre de leur décision. Et selon Me Raymond Obame Sima, avocat d’Estelle Ondo, la défense a semblé éprouver beaucoup de mal à contredire cette accusation. «Ils n’ont mêmes pas développé un seul élément démontrant que la procédure a été régulière, alors qu’ils se répandent dans la presse pour dire qu’elle est exclue et qu’elle ne peut plus se parler au non parti». L’avocat de la ministre de l’Economie forestière a notamment objecté que la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de sa cliente ne lui a jamais été officiellement notifiée. Les juges trancheront le 24 avril prochain.



gabonreview