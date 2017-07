Une société japonaise vient en aide aux personnes trompées avec un service très particulier

En couple voire marié-e, vous vous apercevez que votre partenaire vous trompe. Vous en êtes sûr-e, vous avez rassemblé les preuves, et vous connaissez même l’identité de celui ou celle qui a pris votre place dans le lit et – peut-être – le cœur de votre époux-se. Eh bien cette société japonaise vous promet une solution radicale et haut de gamme pour les faire rompre.

Ginza Ladis 1, c’est le nom de la société, vous permet de louer un acteur ou une actrice qui se rapprochera de la troisième personne, dans le but de la convaincre de mettre un terme à la relation qu’elle entretient avec votre partenaire. Les formules sont variées, de 30 jours à 3000 euros jusqu’à 240 jours à 74 000 euros, Ginz Ladis 1 garantit les résultats. La méthode ? L’acteur-trice devient ami avec la « 3ème roue » et recueille ses confessions, et, comme tout bon ami le ferait, le conseille sur cette relation entretenue avec une personne mariée avec laquelle, manifestement, il n’y a aucun espoir.

C’est un peu étrange pour nous, mais à côté de cela, la société, consciente que le fond du problème n’est pas là, propose également des médiations de couples et des coachings pour redonner de la vie à un couple au point mort, ainsi que des conseils pour le divorce. Une palette d’offre assez large pour couvrir une bonne partie des problèmes que la plupart des couples peuvent rencontrer.