Une petite fille de Nelson Mandela, Ndileka Mandela, révèle qu'elle a été violée, il y a 5 ans, dans sa chambre à coucher par son ex petit-ami. ‘’Cette nuit-là, il est venu dans ma chambre et je lui ai dit que j'étais fatiguée et que je voulais dormir. Il est sorti suivre un match avec mon fils. Il est revenu après et m'a violée"



Dans son témoignage sur Facebook, elle assure que le viol entre partenaires reste trop souvent tabou. Elle déclare avoir eu le courage de témoigner, inspirée par son grand-père, Nelson Mandela, qui avait révélé que son fils était séropositif. Il s'agissait pour lui de combattre l'épidémie du sida.



Aujourd'hui, écrit Ndileka, "je me dois aussi de témoigner pour que les violences sexuelles s'arrêtent".





Source : bbc.com