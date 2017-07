Une mère célibataire est traitée de sorcière après avoir eu 8 enfants – 8 ans plus tard, c’est la surprise

La famille nombreuse permet surtout aux enfants, grâce à leurs relations fraternelles, de se développer, de se responsabiliser et de s’épanouir dans ses futures relations sociales.



Le développement de l’enfant au sein d’une fratrie :



En effet, la majorité des enfants ont un frère ou une sœur, ou plusieurs. Cela leur permet de façonner leur personnalité et de s’intégrer dans un groupe de personnes différentes mais appartenant à la même famille, ayant le même nom et la même histoire.



Il arrive que des tensions surviennent lorsque l’un des enfants se sent exclu de la relation parents-enfants, contrairement à ces frères et sœurs. En effet, tous les jeux d’alliance et de conflits sont possibles car il est moins culpabilisant de s’attaquer à un frère ou une sœur plutôt qu’à un parent.



Mais au-delà de ces fortes émotions négatives qui apparaissent au sein de la fratrie, l’enfant puise du soutien affectif de ses congénères car les relations fraternelles sont intimes et sur la durée. La différence d’âge permet un contexte d’apprentissage basé sur le vécu et l’expérience des aînés, qui eux, veillent sur les plus jeunes. De plus, le jeu fraternel joue un rôle important dans la tolérance et dans le développement de la compréhension des autres.





Ainsi le rôle des parents dans cette relation frère et sœur, faite parfois de jalousie, est de servir de médiateur, en évitant le favoritisme pour que l’enfant puisse se développer dans la famille et trouver sa place. Pour autant, vouloir à tout prix une égalité parfaite entre chaque enfant éveille chez ce dernier un besoin de se différencier, ce qui peut amener aux conflits également.



Il faut expliquer à l’enfant, selon Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste qui s’était consacrée à la psychanalyse des enfants, que l’amour des parents n’est pas un gâteau dans lequel on coupe des parts égales mais qu’à chaque enfant, les parents refont un gâteau d’amour qui n’est pas le même mais qui a la même qualité.



La neutralité du parent est donc de mise dans les relations fraternelles, comme a dû le constater cette maman de huit enfants. Découvrez son incroyable grossesse !



L’histoire incroyable de Natalie Suleman :



La grossesse de cette mère célibataire a suscité beaucoup d’insultes et de critiques mais huit ans plus tard, tout est différent.



Natalie Suleman, plus connue sous le surnom de « Octomom », a donné naissance à 8 bébés après une grossesse à hauts risques.

L’accouchement se produit en 2009, et Natalie soupçonne une des infirmières d’avoir vendu son histoire à la presse, car peu de temps après, elle devient la cible des médias, telle une sorcière que l’on chasse.



Le fait qu’elle ait eu recours à une fécondation in vitro, alors qu’elle est au chômage et déjà mère de six enfants suscite une controverse sur l’utilisation des techniques de procréation médicalement assistée.



D’autant plus que ses six premiers enfants ont vu le jour grâce à la fécondation in vitro, que Natalie avait déjà utilisée pour tomber enceinte lorsqu’elle avait 21 ans.



Malgré des avis négatifs et une médiatisation à l’échelle internationale, Natalie, mère célibataire au chômage, décide de profiter de cet engouement pour subvenir aux besoins de ses enfants et espère recevoir de l’aide de la part des américains touchés par son histoire. Malheureusement, elle ne reçoit rien et finit par faire de la pornographie pour que sa famille ne finisse pas à la rue. Elle devient alors accro aux antidépresseurs pour faire face à cette dure réalité.



Aujourd’hui, Natalie regrette les choix qu’elle a pu faire dans le passé et a abandonné ce personnage d’ « Octomom ». Ses 14 enfants sont tous en bonne santé et les octuplés ont l’air de s’entendre à merveille comme on peut le voir dans cette vidéo lors de l’apparition de la famille Suleman dans une émission populaire américaine, « The Doctors », où elle a pu faire son mea culpa. Cependant, elle subit encore des jugements et est accusée de profiter de ses enfants pour gagner de l’argent.



Mais lors de cette apparition à l’approche des huit ans des octuplés, on constate surtout que la fratrie s’en sort très bien grâce à beaucoup d’organisation et à la maturité des enfants, particulièrement des aînés qui aident leurs autres frères et sœurs. Chaque rôle est défini pour chaque enfant, selon son caractère et ils fonctionnement comme une équipe. Leurs relations fraternelles sont visiblement essentielles à leur bien-être.



santeplusmag