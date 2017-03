Une jeune fille avoue à son père qu'elle est lesbienne, fou de colère, son père la viole

Ce fait divers s'est déroulé dans le comté de Warwickshire (nord de Londres). Un homme âgé de 54 ans a violé sa fille, une adolescente de 16 ans. Elle venait de lui dévoiler qu'elle était lesbienne. Il a été condamné à 21 ans de prison



Le procès a mis en avant le caractère "dégradant et humiliant" de l'agression. Le juge, comme le rapporte The Independent, a ainsi résumé les faits:



"Colère aussi réelle qu'incontrôlée"

"Jeune fille de 16 ans, elle a réalisé qu'elle était homosexuelle et comme elle luttait avec son identité comme beaucoup de jeunes gens le font à cet âge, elle a décidé de vous en parler. En réponse, vous avez montré une colère aussi réelle qu'incontrôlée, et vous avez décidé de la violer pour lui montrer en quoi il serait mieux de faire l'amour avec des hommes qu'avec des femmes".



Dans les années 1980 et 1990, ce père de famille avait violé deux autres de ses filles. Il avait déjà été condamné pour trois charges de viol, pour un comportement indécent devant un enfant et neuf attentats à la pudeur.