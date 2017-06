Une histoire vraie, leçon de vie en couple

Un homme qui n'avait pas de travail s'est marié à une banquière , malgré ses craintes et plusieurs conseils qui lui était donné "qu'il n'est pas bon de se marier sans emploi". Chaque mois, la jeune femme donnait à l'homme tout son salaire de 1000$ après avoir retiré sa dîme.



L'homme donnait à la femme 300$ pour son entretien personnel et c'est lui qui décidait comment allait être s'utiliser l'argent restant et cela pendant 3 bonnes années.



Il y avait le bonheur dans la famille et la femme n'a jamais refusé de faire ses devoirs conjugaux à la maison pendant tous les 3 ans, malgré les mauvais conseils d'amis tels que '' Tu ne peux pas payer les factures et faire encore tout le travail de la maison finalement c'est toi l'homme de la maison ou quoi?'' .



Il y a eu un mois particulier pendant lequel l'homme a utilisé environ 700$ pour voyager d'une province à une autre pour différentes interviews. Et il a finalement obtenu un emploi avec un bon cabinet. Son salaire était de 6000$ par mois pour un début.

Il a acheté sa première voiture ( une nouvelle marque ) pour 65.000$ , il a donné à la femme les clés de voiture, et a continué à prendre les transports publics pour aller travailler pendant environ 2 ans.



Puis il a acheté la 2ème voiture pour 90.000$,il a pris les clés de la première voiture et a donné les clés de la 2e voiture à sa femme. Ils ont finalement leur terrain et y ont construit leur propre maison après quelques années.



Un jour , la femme était à la recherche de certains documents et elle est tombé sur un dossier soigneusement caché , quand elle l'a ouvert , elle vit sa photo de mariage quand elle était encore très mince sur la première page du dossier.



Elle vit alors que le document de l'achat du terrain et toute autre chose dans la maison étaient écrits à son nom ! Et sur la dernière page était la photo du mariage de l'époux et une note écrite par lui : ''Ma femme est tout ce que j'ai, et même cette maison que j'ai construite qui valait 240.000$ à l'époque, n'équivaut pas à l'amour que j'ai pour elle.



Tout ce que j'ai,je l'ai eu grâce à elle'' . Les larmes ont commencé à couler sur ses yeux. Ce couple s'est marié en 1998 et ont 3 enfants.



Le véritable amour existe encore jusqu'à ce jour , vous êtes sûr de l'amour que vous avez pour votre partenaire peut être comparé à celui que vous venez de lire? Quoi qu'il arrive,le plus important ce n'est pas "qui met la nourriture sur la table ou qui paie les factures" mais plutôt l'amour,la considération et le respect que vous avez l'un envers l'autre.



N'oubliez pas c'est votre conjoint c'est vous qui l'avez choisi. Sachons le, dans la vie aucune condition est permanente...