Une femme se marie à une gare et avoue avoir des relations intimes avec elle

Carol Santa Fa, une Californienne de 45 ans qui habite à San Diego explique être amoureuse d'une gare depuis plusieurs années déjà.



'Nous sommes en couple depuis 2011, mais ça fait bien plus longtemps que je suis amoureuse de cette gare' explique-t-elle.



Et depuis 2015, le couple - si on peut appeler ça comme ça - s'est même marié et une cérémonie officielle a eu lieu.



'J’ai dit que je voulais être sa femme, c’était le plus beau jour de ma vie' explique Carol.



Quelques explication tout de même : Carol est ‘’objectophile’’, c'est-à-dire qu'elle désire sexuellement des objets.



Elle fait donc bien l'amour avec sa gare : 'Il y a un endroit où deux murs se rejoignent et où nous avons un jardin secret. J’y vais tous les jours pour la toucher. Je me frotte contre les murs, avec mes vêtements. Et lorsque je les touche, c’est comme si on se tenait. Nous n’avons pas de sexe physique, ce ne serait pas respectable. Je ne ferais pas ça en public avec un homme, donc pourquoi le ferais-je avec une gare ? Je fais l’amour dans ma tête. Le bruit des trains qui démarrent me stimule. La première fois que nous avons fait l’amour, j’ai presque eu un orgasme et j’avais peur que le personnel de sécurité me surprenne'.



Et non, malheureusement, ceci n'est pas une blague ...



Source : foozine.com