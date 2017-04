Une femme née avec deux sexes, raconte ce qu’elle endure

Connue seulement sous le nom de Nicci, elle devrait apparaître dans le documentaire de BBC3The Woman With Two Vag*nas: Living Different – qui sera diffusé en Grande-Bretagne au plus tard, ce mois-ci.



Dans le documentaire, elle décrit que le s3xe fait qu’elle est considérée comme «un phénomène de la nature», parce que les hommes se vanteraient de coucher avec une femme qui a deux vag*ns.



Elle explique qu’elle se sent si mal dans cet état, qu’elle a l’intention d’avoir recours à une hystérectomie.



Elle a découvert qu’elle avait deux vag*ns à l’âge de 17 ans.



Je savais tout d’abord que quelque chose n’allait pas quand j’étais adolescente et que je saignais plus que je ne le devrais.



La douleur était insupportable et, pendant mes menstrues, je ne pouvais rien faire. Mon médecin m’a dit que j’avais deux utérus, deux vag*ns et deux cols cervicaux.



Il y a eu des moments où je devais porter des couches adultes parce que les tampons et les serviettes n’étaient pas suffisants.



Cette malformation a eu une incidence sévère sur ma vie, notamment dans les relations avec mes amis et mes petits amis en particulier.



Nicci a été placée sous traitement hormonal. Mais le traitement s’est révélé inefficace, et a même fait prolonger ses menstrues jusqu’à 4 mois.



Heureusement, elle est maintenant mariée à un homme appelé Andy et est prête à raconter son histoire dans le documentaire.



L’Organisation mondiale de la santé estime qu’environ une femme sur trois dans le monde est affectée par cette malformation, qui survient lorsque l’utérus ne se fusionne pas correctement pendant le développement dans l’utérus.



Cela signifie qu’une femme peut naître avec n’importe quelle combinaison, soit deux utérus, deux cols séparés et parfois deux vag*ns.