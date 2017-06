Une écrivaine révèle le vrai prénom de Sasha Obama, et la toile s’enflamme!

La fille cadette de Barack et Michelle Obama est au cœur de l’actualité, car pour une information qui est loin d’être un scoop, Sasha Obama a été responsable d’une sacrée effervescence sur le réseau social à l’oiseau bleu.



En effet, tout est parti d’une révélation venant tout droit du compte Twitter de l’écrivaine américaine Ashley Ford qui publiait ce 11 juin, lendemain des seize ans de la jeune fille, un message pour son anniversaire:



« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du jour où je découvre que le vrai prénom de Sasha Obama est Natasha. »



Vous avez compris donc que Sasha Obama s’appelle en réalité… Natasha!



Chose incroyable c’est la réaction des internautes sur twitter. Au vu de la réaction des internautes aux 95 signes postés par l’auteure (et des 555 retweets et 2360 likes), on se rend compte que peu de gens connaissaient le véritable prénom de la cadette du clan Obama, aujourd’hui âgée de 16 ans.



Il faut retenir qu’il est très fréquent aux États-Unis d’utiliser tellement un surnom qu’il finit par devenir plus connu que le patronyme d’origine. Et ce, même chez les personnalités. C’est notamment le cas de Bill Clinton qui s’appelle en vérité William. Pas de raison donc d’en vouloir aux Obama.