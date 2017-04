Une caissière de la banque Loxia à Franceville en garde-à-vue pour vole présumé de plus de 20 millions de Francs CFA

Une caissière de l’agence Loxia de Franceville (Sud-Est) du Gabon, filiale du groupe BGFI Banque, est actuellement en garde-à-vue dans les geôles du centre pénitencier de Yéné, dans le 4ème arrondissement, pour détournement présumé d’une somme de 23 millions de Francs CFA.



L’affaire a éclaté la fin de la semaine dernière. La nommée Aude Ognandji Onguidza, mariée et mère de deux enfants, travaillant dans cet établissement bancaire depuis 2 ans environ, à en croire des sources proches de la mise en cause.



Deux experts de BGFI spécialisés dans le contrôle, ont même été dépêchés à Franceville pour mieux s’enquérir de la situation.



La mise en cause a été interrogée par les agents de la Police Judiciaire (PJ) au Commissariat de Franceville, depuis le début de la semaine dernière, pour des raisons d’enquête.



C’est vendredi 7 avril, qu’elle a été finalement entendue par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville, avant d’être déférée à la prison centrale où elle médite actuellement sur son sort.



De sources bien informées, la dame effectuait des prélèvements depuis plusieurs mois, sur de l’argent déposé par les clients.



Prenant goût à cette pratique véreuse et pensant certainement ne pas être inquiétée, elle a fini par créer un trou de 23 millions de Francs CFA qui devenait lourd à rembourser.



Un manquant qui n’a pas échappé à la vigilance de l’entreprise, dont les enquêtes menées en interne ont abouti à elle.



L’intéressé sera fixé sur son sort mercredi 12 avril, date prévue pour répondre de ses actes devant le juge.