Une boisson puissante pour nettoyer votre foie en profondeur et retrouver la santé

Le foie est un organe de couleur rouge-brun, situé dans l’abdomen, au niveau de l’hypochondre droit. Le foie d’une personne adulte pèse en moyenne 1500 g et représente la plus grande glande de l’organisme.



Le principal rôle du foie est de filtrer le sang. En effet, cet organe reçoit près d’un litre et demi de sang, chaque minute, propulsé par les vaisseaux qui le traversent. Il capte les globules rouges, arrivés à terme de leur vie, dans le but de les détruire, et élimine les déchets ainsi que bien d’autres substances chimiques qui peuvent s’accumuler dans le corps. Le foie est aussi chargé de la fabrication de la bile, qui est indispensable pour la digestion des graisses notamment, et représente le seul organe ayant la capacité d’éliminer le cholestérol. En outre, il est aussi considéré comme une réserve d’énergie, puisqu’il stocke les vitamines et les glucides.



Le rôle de filtre de sang que joue le foie, le met face à plusieurs dangers. Ce dernier peut contracter des maladies, suite aux virus, bactéries et toxines qu’il capture et qui peuvent s’y accumuler. Rappelons aussi qu’une mauvaise alimentation, riche en graisses, ainsi que la consommation excessive d’alcool peuvent causer une surcharge du foie et affecter son bon fonctionnement.



Voilà pourquoi, une purification du foie de temps à autre s’impose. En plus de préserver cet organe, elle permet de le rebooster pour qu’il remplisse au mieux ses fonctions d’élimination et de stockage des vitamines essentielles pour notre corps

Pour ce faire, voici une recette naturelle facile à préparer pour purifier votre foie :



Ingrédients :



◾1 cuillère à soupe d’huile d’olive bio

◾1 cuillère à soupe de jus de citron



Mélangez l’huile d’olive bio avec le jus de citron fraichement pressé et consommez ce mélange chaque matin à jeun. Attendez quelques minutes avant de prendre votre petit déjeuner.



Mise en garde :



Les personnes allergiques aux agrumes, ou qui souffrent de maladies rénales ou biliaires, et de brûlures ou ulcères d’estomac, doivent éviter de consommer du citron.



Bienfaits des ingrédients :



L’huile d’olive :



Indispensable dans la cuisine méditerranéenne, l’huile d’olive est beaucoup plus qu’un ingrédient pour relever les plats. Cet aliment est très riche en vitamine K, en acides gras ainsi qu’en acide oléique et en antioxydants, ce qui lui confère de nombreuses vertus thérapeutiques.



En effet, l’huile d’olive permet de protéger la santé cardiovasculaire grâce à sa capacité à réduire le taux de cholestérol LDL dans le sang. Plusieurs études ont d’ailleurs souligné le rôle que joue cette huile dans la protection contre les maladies cardiovasculaires. Les personnes qui suivent un régime méditerranéen, qui inclut l’huile d’olive, ont des risques moins élevés d’infarctus du myocarde.



La consommation d’huile d’olive a aussi été associée à une baisse des taux de glucose dans le sang, des triglycérides ainsi qu’à la régulation de la tension artérielle.



Par ailleurs, l’huile d’olive possède également une action purgative, qui aide à augmenter la sécrétion de la bile, à activer le transit et à favoriser l’élimination des déchets. De cette manière, les aliments sont mieux assimilés et le foie est nettoyé, ce qui permet de le préserver et d’améliorer ses fonctions.



Le citron :



Riche en vitamines et en minéraux et possédant de nombreuses vertus médicinales, le citron est un allié santé de taille.



Cet agrume renferme d’importantes quantités d’antioxydants qui contrent les effets des radicaux libres sur les cellules de notre organisme. Grâce à sa teneur en vitamine C, le citron booste le métabolisme pour une meilleure combustion des graisses et améliore les défenses immunitaires. Mais pas que, le citron est aussi un puissant détoxifiant.



En effet, le citron peut être utilisé pour détoxifier le corps, et plus particulièrement le foie. En stimulant la production de la bile, cet agrume stimule le foie et aide à drainer les éventuelles toxines qui peuvent s’y accumuler. Il permet aussi de faciliter la décomposition et l’élimination des graisses, ce qui améliore la digestion.



Le citron possède aussi des pouvoirs diurétiques, qui stimulent la fonction des reins et favorise l’évacuation des toxines. Autant de propriétés qui font de lui l’allié de notre foie !



Autres bienfaits de la recette :



◾Préserver la santé cardiaque

◾Soulager les problèmes articulaires, grâce à ses pouvoirs anti-inflammatoires

◾Faciliter la digestion et soulager les troubles digestifs



