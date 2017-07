Une application gratuite pour vos courses dans le monde, inscrivez vous dès maintenant !

1.aux commerçants, aux artisans, au auto-entrepreneurs etc…2.aux consommateurs fidèles au commerces locaux3.aux personnes qui recommandent leurs magasins préférésWee offre aux clients des avantages que même les grandes chaines de distribution et les centres commerciaux ne sont pas en mesure de proposer.Grâce à une Wee card et une Wee app, vous pouvez cumulez des Wee sur tous vos achats dans le monde entier chez chaque commerçant qui est affilié au concept Wee dans plus de 40 pays.Avec Wee, vous gagner de l’argent, des Wee, simplement pour avoir recommandé vos magasins dans lesquels vous aimez aller. Ce qui est sympa également, c’est que si vous faites des Wee kiss (passage de votre application à vos amis) vous gagnez aussi de l’argent sur les achats de vos amis.Pour chaque boutique que vous recommanderez et qui fera parti de la marque Wee, vous toucherez des wee de chaque achat qui se fera dans ce magasin, sympa non ?Pour vous inscrire à Wee... CLIQUEZ ICI