Une Italienne transpire du sang, son cas divise les médecins

La jeune femme de 21 ans a été hospitalisée à Florence (Italie) pour dépression et anxiété. L’étrange phénomène se produit régulièrement depuis 3 ans sans prévenir, rapportait ce lundi le Canadian Medical Association Journal. La patiente a juste déclaré que les épisodes de sudation ensanglantée étaient plus fréquents sous le coup du stress.



Les tests sanguins n’ont rien donné



La jeune femme a passé de nombreux tests sanguins, mais sans résultats. Elle suit actuellement un traitement à base de propranolol, un bêtabloquant qui limite les saignements, sans les arrêter complètement. « Je n’ai jamais vu un cas comme celui-ci. Et je peux dire que j’ai pu observer la plus grande partie des pires affections du sang, mais je n’avais jamais vu de sang suer de la peau » a réagi l’hématologiste canadienne Michelle Sholzberg, citée par CBC News.



Défaut anatomique ou hématidrose ?



La spécialiste évoque « un très étrange défaut anatomique à un niveau microscopique, ce qui a pour conséquence ce symptôme peu commun ». D’autres spécialistes penchent pour un cas d’hématidrose, une maladie qui fait transpirer un liquide de couleur rose. Un syndrome peu commun, mais surtout handicapant pour la vie sociale de la malade.



Source : 20minutes.fr