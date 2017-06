Un voleur arrêté par des abeilles envoyées par un féticheur

Le propriétaire du véhicule a affirmé avoir été drogué par le suspect dans un hôtel.



A sa sortie de l'établissement, il constate que son véhicule a disparu.



Il s'est tout de suite rendu dans un quartier de la ville chez un homme réputé avoir des pouvoirs mystiques.



L'homme l'a alors rassuré que le voleur ne sortirait pas de Bungoma avec le véhicule parce qu'il en serait empêché par des abeilles.



D'après le récit des faits, un essaim d'abeilles a aussitôt envahi le véhicule et forcé le suspect à prendre des voies menant directement à la police sur les regards stupéfaits de plusieurs témoins.



Selon les explications du chef de la Police de Bungoma David Kirui joint par la BBC, le voleur présumé était descendu du véhicule une fois dans l'enceinte du commissariat, et avait commencé à fuir abandonnant le véhicule avec les abeilles pour échapper à la police.



C'est alors que certains agents l'ont pris en chasse et l'ont arrêté.



Et les abeilles ne se sont pas retirées tout de suite. Elles ont continué à tournoyer autour du véhicule pendant toute la durée de l'interrogatoire du suspect, d'après le patron de la police de Bungoma.



Source : BBC