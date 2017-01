Homme fidèle Le cauchemar de toutes les femmes amoureuses est bien évidement d’être trompée. Lors d’un sondage réalisé auprès de mes lectrices et des femmes que j’accompagne dans leur vie sentimentale, l’infidélité ressortait comme la crainte numéro 1 . Rien de plus logique finalement !Il y a quelques jours je vous ai proposé un article sur la manière de s’assurer de la fidélité de son mari et j’ai reçu pas mal de messages à ce titre. Je tenais donc à remettre le couvert et à vous donner encore plus de détails sur la façon de pousser son partenaire à demeurer fidèle éternellement.



Oui mesdames, un homme fidèle ça existe mais vous avez aussi un rôle important à jouer.



Pourquoi les hommes aiment séduire ?



C’est bien connu, les hommes sont des séducteurs invétérés et cet état d’esprit est dans leurs gênes !



L’homme a toujours été un chasseur et avec les femmes il ne fait que reproduire un comportement ancestral. C’est de cette manière que certaines personnes expliquent les raisons pour lesquelles les « males » apprécient autant la compagnie féminine.



En réalité, ce n’est pas aussi simple et cette explication en tient pas la route tout simplement parce qu’il y a un faible écart entre l’infidélité des hommes et celle des femmes. La trahison n’est pas le propre de la gent masculine !



Il existe toutefois des moyens de vous assurer de la fidélité de votre conjoint et sans pour autant lui mettre des menottes



3 moyens d’être certaine qu’il soit fidèle !



Pour être certaine qu’in homme soit comblé, il faut songer au sexe (forcément !) mais pas uniquement !



1/ Combler son mari sexuellement



Attention, cela ne signifie pas que vous devez devenir l’esclave de votre homme lorsque vous êtes sous la couette. Mais force est de constater que parfois l’infidélité s’explique par les sentiments. Il a rencontré une femme qui le complète, qui le fait rire et dont petit à petit il tombe amoureux. Mais c’est loin d’être toujours les cas surtout si vous continuez de le faire rêver après plusieurs années. C’est très souvent parce qu’il a couché avec une autre femme, pour laquelle il n’avait aucun sentiments, que des couples peuvent se déchirer, se briser. Le sexe est important dans la vie des hommes, tout comme dans la vôtre et s’il n’est pas satisfait dans le lit conjugal, il risque peut-être de vouloir aller voir ailleurs.



C’est pourquoi, vous ne devez pas hésiter à utiliser le sexe comme moyen de garder votre homme proche de vous. Réalisez ses fantasmes, ne vous enfermez pas dans une routine sexuelle qui consiste à programmer vos parties de jambes en l’air. Votre vie sexuelle doit être pimentée, soyez originale et tentez de nouvelles expériences. Un homme qui est comblé sexuellement avec sa partenaire n’ira pas voir ailleurs si le reste suit également.



2/ Prendre des initiatives



Les hommes n’apprécient pas les filles qui sont inactives dans le couple. Pour protéger sa relation amoureuse et l’empêcher de trouver chez une autre ce que vous ne lui apportez pas il est donc primordial de mettre en place des actions qui vous permettront d’entretenir la flamme et de rester loin de l’ennui et de la routine.



Pour s’assurer de sa fidélité, il faut sortir de votre environnement quotidien et totalement penser à vous épanouir dans votre couple. Les activités à deux ou en famille comme le sport, les voyages, sont nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Mais les initiatives doivent aussi se prendre dans d’autres domaines, je vous invite donc à vous rapprocher de sa famille ou des personnes qu’ils apprécient afin de lui montrer que vous faite vraiment partie de sa vie et que sans vous il risquerait d’être totalement perdu.



3/ Enquêtez quand même de temps en temps !



Si vous voulez vraiment certaine de sa fidélité vous pouvez toujours faire ce dont vous aviez l’habitude. Je suis conscient que de nombreuses personnes et je le remarque aussi chez de plus en plus chez les hommes, fouillent, espionnent, interrogent et prêchent le vrai pour savoir le faux afin de ne plus avoir de doutes.



Vous agissez parfois comme de vrai James Bond au féminin. Chose étonnante vous avez parfois des résultats, malheureusement ce ne sont pas ce que vous vouliez avoir.



Avec le développement des réseaux sociaux vous avez peur qu’il discute avec d’autres filles en ligne. Vous utilisez ses mots de passe s’il vous les a donnés ou si vous avez pu les récupérer, pour surfer sur ses différents profils à la recherche de discussion ambiguë. Vous n’hésitez pas non plus à fouiller ses poches quand il rentre et bien sûr le grand classique, fouiller dans son téléphone à le recherche de quelques SMS compromettants !



Au moins de cette façon vous serez rassurée ou vous obtiendrez les preuves qu’il ne pourra pas nier. Par contre, inutile de vous entêter si vous ne trouvez rien, c’est surement que votre mari est digne de confiance.



Source: comprendreleshommes.com