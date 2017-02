Un homme de Dieu prétend avoir le numéro téléphonique de Dieu

Zim Nouvelles, un média local, rapporte que Prophète Paul Sanyangore, le fondateur de la Victoire mondiale Ministries International, a déclaré aux membres de son église qu'il a le numéro de téléphone direct de Dieu et reçoit des appels de lui sur la façon dont il doit aider ses disciples.



«J'ai un canal direct, en fait j'ai son numéro et je peux l'appeler quand j’en ai besoin.Il est possible de parler à Dieu. Pourquoi voudriez-vous douter de mes propos?



j’ai reçu le numéro une fois quand je priais et j'entendu une voix me disant d'appeler directement.



Si les cieux ont parlé à Abraham, pourquoi pas nous? Vous êtes de la foi et les gens vont toujours avoir des doutes tandis que d'autres croiront ».



L'homme de Dieu avait déjà révélé qu'une chaîne de télévision appelée "Ciel en ligne’’ sera lancé bientôt où des conversations entre Dieu et lui seront entendus en direct.



«Vous verrez réellement plus que cela. Nous espérons que notre chaîne de télévision verra le jour cette année pour des séances pratiques intitulées ‘’Ciel en ligne." »



Toutefois, il a catégoriquement refusé de donner le numéro de DIEU aux membres de son église sous prétexte qu'il est la seule personne autorisée à l’avoir en sa possession.