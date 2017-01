Un dialogue pour réformer l'Etat . Inaugurer un autre monde que celui qui est sous nos yeux .

Pour une « Parole politique » à distinguer de la politique politicienne caractéristique des gesticulations médiatiques que nous offrent en cette période, le microcosme politique nationale, constitué par les clans compradores, petit-bourgeois, hiérarques du système PDG BONGO, en conflit pour le pouvoir.



Rappelons que, comme toutes communications, le dialogue comprend au minimum un émetteur et un récepteur. Cependant, le dialogue se distingue dans le processus qui unit ces deux protagonistes. Alors que la donnée émise est le message, le but du message est l’objectif de la communication; dans un dialogue véritable, le but n'est donc pas le sujet de l'énoncé, il ne s'agit pas d'avoir raison du récepteur ni de lui imposer un point de vue cognitif , une perspective ou référence. Ainsi, par un code constituant un langage qui peut être verbal ou non verbal, une parole est contenue dans le message et transmise dans la communication, afin d'être décodée et reçue par le destinataire, puis de lui signifier quelque chose qui a du sens dans sa propre existence. Le dialogue appelle donc à ce que les acteurs de la communication soient transformés dans leur être, en toute liberté ; l’écoute active, l’humilité sincère et le respect mutuel y sont donc nécessaires.



Précisons qu’il s’agit pour la circonstance d’ « un dialogue politique ». Dès lors, je me permets de suggérer quelques thèmes qui, à mon avis sont fondamentaux, pour «un dialogue qui abordera tous les aspects de la vie de la Nation» et permettra d’écrire «un nouveau chapitre de notre histoire commune».



1. DE LA SOUVERAINETÉ. LA VOIX DU PEUPLE



a) Qui est le souverain ?



En ce moment crucial où la classe politique doit répondre à la demande récurrente du peuple, à la liberté, à la maîtrise de sont destin, bref à gestion démocratique du pays, je propose une réflexion de la notion de souveraineté dans notre pays, en posant la question : qui est le souverain ? Est-ce le président, le gouvernement, le député, le juge ? Non ? En démocratie le souverain c’est le peuple.



Le peuple souverain donne par délégation des pouvoirs aux présidents, aux Premiers ministres, aux députés, aux sénateurs en les désignant par un scrutin électoral pour une durée déterminée.



b). La voix du peuple.



De tous côtés, on l’évoque. Il est urgent de l’entendre, de lui donner la parole ou de la lui rendre puisque, il est la racine de la démocratie. Car le peuple voit clair. Contrairement aux élites, il sait ce qui est bon pour lui. Ses colères sont justes et sa voix, quasi inspirée, révèle la vérité



On comprendra, évidemment, la perte de confiance des citoyens, quand les acteurs de la démocratie représentative abandonnent ou trahissent ceux qu’ils sont censés représenter.



Pour autant, on ne respecte pas le peuple en l’enfermant dans un simplisme binaire, réducteur et sans nuance, en jouant sur ses émotions, ses peurs et ses ressentiments du moment. Renouveler, revitaliser la démocratie requiert, à l’inverse, le débat raisonnable, l’échange d’arguments contradictoires, la prise en compte du réel, la réflexion sur le long terme nécessaire aux maturations.



2. EUPLE ET Démagogies populaires.



Ce qui implique d’en appeler d’abord à l’intelligence et à la responsabilité de chaque citoyen. C’est la seule manière de résister aux démagogies populistes qui abiment la démocratie. Car la voix du peuple est discutable et doit être toujours discutée, interrogée.



Referons-nous une fois de plus à la Bible, en invoquant le livre Le livre de l'Exode. Parce que, comme les Hébreux en Égypte, première expérience spirituelle de libération de la tradition judéo-chrétienne, c'est la réalité de l'Exode que nous vivons en ce moment: un jour, le peuple se réveille pour se libérer de l'oppression séculaire !



Dans le livre de l’Exode, dès la libération d’Égypte, le peuple juif a du mal à accepter l’exode aride vers la Terre promise. Il « murmure » contre Moïse et contre Dieu car il a faim et il a soif et l’eau de Mara[1] est amère. Il préférerait le retour aux platées de viande de la servitude égyptienne[2], plutôt que le risque de la vie et de la liberté. En tout cas, c’est rarement par la voix du peuple que s’énoncent les voies de Dieu et la parole des prophètes a rarement été populaire. C’est seulement dans l’après-coup que leur message a été reconnu comme parole venant de lui.



L’important pour nous du récit biblique de l’Exode est dans sa vérité existentielle. L’important de son message est sa proclamation que Dieu appelle à la libération. L’important est que le prix de la liberté apparaît souvent plus élevé que celui de la servitude. L’important est qu’une société a besoin de justice et de transcendance. L’important est que la loi de Dieu se résume dans ce commandement : « Chois la vie ! ».



3. LES COMBATS DE LA LIBERTÉ.



Un épisode récurrent du récit de l’Exode est la nostalgie de l’Égypte. Le peuple a la mémoire courte, car le récit biblique raconte qu’après la première intervention de Moïse la répression fut féroce et la charge des Hébreux doublée. Pourtant, dans la mémoire des Israélites, l’Égypte nourrissait les esclaves avec des marmites de viande et c’était même, inversion dramatique, « un pays ruisselant de lait et de miel » (Nb 16,13). Quand il était esclave, le peuple aspirait à la liberté, mais quand il a fallu mener le combat de la liberté, la servitude est apparue enviable.



En théorie, tout le monde est d’accord avec la liberté, mais en connaît-on le prix ? La liberté se paye en solitude et en angoisse. Il est tellement plus confortable de rentrer dans le moule et de se conforter aux standards de la société.

Le chemin de la liberté a duré quarante années de désert pour les Hébreux. Trop souvent, nous aspirons à la liberté, mais nous fuyons le désert.



Dans la légende du Grand Inquisiteur, Dostoïevski montre que dans son histoire l’Église aussi a raboté l’appel à la liberté. L’histoire est la suivante : le Christ revient à Séville au seizième siècle dans la période de l’Inquisition. Il guérit quelques malades et proclame un message de liberté, mais il est arrêté par le Grand Inquisiteur qui le condamne au bûcher. Le soir, le responsable religieux va le trouver dans sa cellule et lui demande pourquoi il est venu. Il ne doute pas que Jésus est le Christ, mais il pense que les hommes sont incapables de vivre dans la liberté. Il leur faut les assurances de la religion. C’est dans ce sens que l’Église a « corrigé » l’œuvre du Christ : à la foi dans la liberté et dans l’amour, elle a substitué le mystère et l’autorité. L’inquisiteur se doit d’empêcher Jésus de parler pour préserver le calme et la paix sociale.



4. L’ORGANISATION DE L’ÉTAT.



Pendant les quarante ans au désert, Moïse a donné à Israël ses premières institutions. Il a d’abord nommé des juges intègres pour résoudre les conflits et les différends au sein du peuple. Il a ensuite désigné les descendants d’Aaron comme prêtres pour présider les sacrifices et médiatiser la relation avec Dieu. Il a enfin choisi soixante-dix anciens qu’il a mis à la tête du peuple.



Cette organisation correspond à première séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le religieux et le politique. Il ne s’agit pas encore de démocratie au sens moderne du terme, mais de l’intuition que pour être gouverné un peuple a besoin d’une distinction entre les différents ordres.



Dans l’histoire, les tyrans ont régulièrement voulu revenir sur cette distinction. Dès qu’ils avaient le pouvoir politique, ils ont cherché à instrumentaliser la justice et à se donner un rôle religieux pour asseoir leur pouvoir.



