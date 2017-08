Un collectif des cadres marginalisés veut créer un Mouvement politique pour se désolidariser du PDG

Le collectif est dirigé par Jean Claude Obiang Mba, un cadre du parti au pouvoir. Le Mouvement sera porté sur les fonts baptismaux le 26 août prochain à l’occasion d’une assemblée générale organisée au quartier Nzeng-Yong (carrefour GP) dans le 6ème arrondissement de Libreville.



Le mouvement entend « revaloriser l’identité culturelle des fangs de l’estuaire », un groupe ethnolinguistique majoritaire dans la province. Selon certains membres du collectif ayant requis l’anonymat, les fangs du cru se trouvent être les parents pauvres de la « politique de l’émergence » incarnée par le Président de la République Ali Bongo Ondimba.



Les frondeurs du PDG fustigent la marginalisation dont ils sont l’objet au sein du parti au pouvoir. Ils accusent Paul Biyoghé Mba, ancien premier ministre et actuel ministre d’Etat en charge de la prévoyance sociale de manquer du « réalisme, d’actions et d’engagement » dans la promotion des cadres de son fief politique. La Tortue (sobriquet attribué à M. Biyoghé Mba) est considéré comme le doyen politique de l’Estuaire, la plus grande province du pays.



Sydney IVEMBI