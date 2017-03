Un Kenyan Retrouvé en train de boire dans un bar pendant qu'on faisiait ses funerailles

Mr Wilson Oluoch, un kenyan, a disparu de la maison familial pendant plusieurs jours. Après avoir cherché en vain, la famille a conclu qu'un malheur lui était arrivé, et qu'il serait mort.



Ces soupcons seront renforcés lorsqu'un corps en décomposition, ressemblant à Wilson, a été retrouvé dans une plantation de canne à sucre non-loin du village. Il serait donc bel et bien mort a conclu sa famille.



Cette dernière a donc entamé ses funérailles pour l'enterrer rapidement, vu que le corps était déjà en décomposition.



Mais le jour de l'enterrement, le samedi 25 Mars dernier, alors que toute la famille et ses connaissances se sont retrouvés au cimetière pour les ultimes adieux, un message est venu dire à la famille que l'homme qu'elle pensait dans le cercueil n'était pas en réalité leur frère car ce dernier venait d'être aperçu dans un bar avec des amis en train de se réjouir dans un village voisin.



La famille a donc dépêché rapidement un émissaire pour aller vérifier ces allégations.



Effectivement, le sieur en question dans le bar n'etait autre que Wilson Oluoch.

Lorsuq'on lui a demandé pourquoi il avait quitté la maison sans avertir les membres de sa famille, il a revelé qu'il avait honte de lui-même pour revenir en état d'ébriété en famille, donc aurait décidé de ne plus rentrer et de recommencer une nouvelle vie ailleurs...



Ses funerailles ont été abandonnée et sa famille est allée vers les anciens du village pour demander pardon et entamer des ceremonies de purification pour permettre à l'homme de reprendre sa vie dans le village.