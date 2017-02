USA : Un pasteur surpris en train de coucher avec la femme d’un autre, se retrouve nu dans la rue

Selon un rapport de la police de Tallahassee aux USA, les officiers se sont rendus aux appartements de la place Sienna au milieu de l’après-midi du 17 janvier après qu’une femme ait appelé et signalé que son mari était sur le point de commettre un crime. En effet, celui-ci venait de la surprendre avec son amant dans la chambre conjugale.



L’homme était rentré tôt car les responsables de l’école où est inscrit son fils l’avait appelé pour venir chercher le petit qui était malade Ils avaient essayé sans succès de joindre la femme.



Tallahassee Democrat rapporte que selon la femme, Simmons est venu discuter d’une opportunité d’affaires et lui fournir des vêtements et des chaussures aux enfants moins chanceux, mais ils ont fini au lit. La femme a dit à la police qu’elle et Simmons ont commencé à «avoir une relation» en octobre dernier.



Après que le mari les ait surpris, il a crié: « Je vais le tuer », et a couru à la chambre principale prendre son arme à feu; Simmons a quitté l’appartement tout nu et s’est caché derrière une clôture voisine.



La femme a alors appelé la police et son mari est parti avec les vêtements de Simmons, le portefeuille et les clés de voiture, qu’il a menacé de déposer à l’église. Il a voulu également exposer Simmons sur Facebook.



L’épouse infidèle a confié à la police que son mari ne l’avait pas menacée et elle a refusé de porter plainte. Simmons a également refusé de porter plainte.



Dans une allocution adressée aux membres de son église, Simmons, qui s’est excusé, a dit qu’il ne s’en irait pas.



«Je souffre parce que je vous ai fait du mal», a déclaré Simmons le 22 janvier.



«Je ne peux pas parler aux gens de l’extérieur. Je ne suis pas le pasteur de Tallahassee. Je ne suis pas pasteur de la Floride. Je suis le pasteur de la Chapelle de Jacob. Ça me fait du mal que vous ayez à défendre mes actions. Vous ne pouvez pas défendre le péché. Ce que je veux de Dieu, j’ai déjà reçu – c’est son pardon. Ce que je demande à nos membres est vos prières et votre pardon. « , a t-il ajouté.



En réponse, la congrégation se leva et l’applaudit pendant plusieurs minutes.



AfrigMag