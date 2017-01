USA: Quand les filles Bush écrivent aux filles Obama, c’est intéressant et émouvant!

Le 20 Janvier 2017, les Obama diront au revoir la Maison Blanche, pour céder les lieux aux Trump. A une semaine du départ de leur père de la Maison Blanche, Malia et Sasha Obama, qui s’apprêtent à quitter le devant de la scène publique, ont reçu éloges et conseils des filles de l’ancien président Georges W. Bush. Voici ce que les filles Bush ont écrit aux filles Obama:



“Il y a huit ans, un soir froid de novembre, nous vous avons accueillies sur les marches de la Maison Blanche. Nous avons vu de l’excitation mais aussi de la méfiance dans vos yeux”, ont écrit les jumelles de 35 ans, Jenna et Barbara Bush. Plus loin, la lettre dit: “En huit ans, vous avez tellement accompli. Et tellement vu de choses. De petites filles, nous avons vu devenir d’impressionnantes jeunes femmes, simplement, et avec grâce… Maintenant, vous allez rejoindre un autre club exclusif, celui des anciens Premiers enfants”.



A ce jour, l’aînée d’Obama, Malia Obama a 18 ans. Elle a fini le lycée et se prépare pour l’université de Harvard l’année prochaine. Tandis que sa petite sœur Sasha, 15 ans, est toujours au lycée. Si la famille Obama en attendant de quitter la Maison Blanche, a pris la décision de continuer à vivre à Washington après la passation, c’est à cause de la petite Sasha.



Dans leur lettre, les filles Bush ont aussi donné quelques conseils aux sœurs Obama. “Profitez de la fac. Presque toute la planète est au courant, nous, c’est ce qu’on a fait”, écrivent-elles, en référence aux mini-scandales, liés à leur consommation d’alcool, qui avaient éclaté dans la presse quand elles étaient à l’université.



Rappelons que, Jenna et Barbara Bush, les deux filles en question, auteur de la lettre aux filles d’Obama ont grandi au Texas. Elles ont fini le lycée en 2000, période au cours de laquelle, leur père a été élu à la présidence.



Yao Junior L