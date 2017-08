USA - People : La folle soirée de Malia Obama

Après avoir passé huit ans de sa jeunesse sous les feux des projecteurs, Malia Obama s'octroie une crise d'adolescence en bonne et due forme. La jeune femme a été aperçue accompagnée de ses amis au Festival de musique Lollapalooza qui se déroulait à Chicago ce week-end. Après quelques heures de concert, la fille de l'ancien Président des États-Unis a été filmée alors qu'elle entamait une danse explosive sur un titre du groupe The Killers qui était en train de jouer à ce moment-là. D'abord gigotant dans tous les sens, elle s'est ensuite mise à se rouler par terre, puis à taper le sol au rythme des percussions. Celle qui intègrera Harvard dès la rentrée prochaine était déchaînée, révèlent les images que TMZ dévoile.



Après une longue nuit de danse énergique, Malia Obama a été amenée jusqu'à la sortie du Festival par une voiturette de Golf. La jeune fille avait l'air hagarde.



Un téléphone très précieux



Dans ses nombreux mouvements, Malia Obama a perdu son téléphone portable. Un bien très précieux au vu de toutes les informations potentiellement secrètes qu'il contient. Selon Page Six, la fille de Barack Obama s'est rendue dans un magasin Apple accompagnée d'agents des Services secrets. «Malia est venue dans l'Apple Store pour remplacer son iPhone, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'Apple Store ne pouvait pas immédiatement l'aider, parce qu'elle n'avait pas son identifiant Apple ou le mot de passe de l'appareil perdu, jusqu'à ce que la Maison-Blanche intervienne», raconte un témoin.

Déjà l'an passé, à ce même Festival, Malia Obama avait été photographiée en train de fumer. Jerrdin Selwyn, une de ses amies avait révélé au site RadarOnline: «J’ai pris Malia en flagrant délit, en train de fumer de l’herbe. J’ai des images qui le prouvent», a-t-elle raconté avant de préciser. «On pouvait sentir aisément que ce n’était pas du tabac (…) Elle a tenu le joint dans sa main pendant à peu près une minute avant de le rendre aux garçons présents avec nous».



