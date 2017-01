USA: Le tout premier décret signé par Donald Trump fait des mécontents …Explications

Il y a quelques heures, le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump a signé son tout premier décret. Celui-ci portait sur la reforme du système de santé que proposait Barack Obama. L’on se souvient encore de cette reforme de santé baptisée « Obamacare » que le président Obama avait mis sur pieds.



Dans le texte signé par président Trump, le nouvel homme fort des Etats-unis ordonne aux administrations chargées d’appliquer la loi sur la reforme de système de santé (Obamacare) de recourir à tous les moyens possibles pour ne pas appliquer toutes les dispositions de cette loi, qui pèseraient sur le budget de l’Etat. Sachant d’ailleurs que le coût de la réforme étant au cœur des critiques des conservateurs.



Le décret est très vague, il est difficile de savoir comment il sera appliqué, explique Buzzfeed (en anglais). Cependant, il pourrait critiquer un des aspects cruciaux de la loi : « l’obligation faite aux Américains de souscrire à une assurance à titre individuel, s’ils ne sont pas assurés via leur entreprise ».



Mais il faut signaler qu’en refusant de faire appliquer cette obligation, cela pourrait tuer le marché des assurances individuelles, par conséquent faire monter les prix, estime Buzzfeed. Cela rendrait aussi ces assurances inaccessibles à une partie des 20 millions d’Américains qui ont bénéficié pour la première fois d’une couverture grâce à l' »Obamacare », réforme instaurée en 2010.



‘on se souvient que lors de sa campagne, Donald Trump avait qualifié la réforme du système de santé d’Obama de « désastre complet ». Trump avait d’ailleurs promis de la remplacer par « un système de santé bien moins cher et bien meilleur », dont les contours restent encore très flous.



D’après certains observateurs, c’est une très mauvaise décision que vient de prendre Donald Trump en rejetant le système de santé qu’a proposé Barack Obama. Le plus surprenant c’est que Donald Trump n’a pas véritablement proposé un système santé autre que celui de Barack Obama. En dehors du fait que les contours de son système se santé sont flous, il y aussi que Donald Trump ne donne pas assez de détails sur le système de santé qu’il propose.