Tuberculose/Hôpital de Nkembo : Mystérieuse disparition des médicaments destinés aux tuberculeux…

La question que se pose avec acuité notamment par les malades tuberculeux de l’hôpital de Nkembo. Conséquence : ces derniers ont dû contre leur gré interrompre leurs traitements faute de médicaments. Or, c’est un secret de polichinelle, le traitement contre la tuberculose obéit à deux étapes. Une première dose leur est remise, ensuite une deuxième pour clore le traitement. D’après une source qui a voulu garder l’anonymat, les malades auraient reçu la première dose du traitement. Mais il s’avère que la deuxième dose tarderait à arriver, et cela pour des causes que connaissent seuls les responsables du programme national de lutte contre la tuberculose.



Toujours selon cette même source, les médicaments destinés aux malades sont détournés par les médecins en charge de ce programme. Ces derniers, dit-elle, revendent les médicaments à des prix exorbitants dans certaines cliniques locales, au grand dam des malades de Nkembo. Pire, ces médicaments, si l’on s’en tient à la volonté étatique, sont d distribués gratuitement aux malades. Au regard du flou artistique autour de la gestion desdites substances médicamenteuses, il est impérieux que le Ministère de la Santé diligente une enquête pour dégager les responsabilités dans cette « mafia » organisée. Il en va de la vie de nombreux Gabonais ! Surtout qu’avec l’actuelle grève dans le secteur de la santé, les malades ne reçoivent plus correctement leurs traitements.



Bon à savoir, l’Organisation Mondiale de la santé, OMS, explique la tuberculose est une bactérie (Mycobacteriumtuberculosis) touchant le plus souvent les poumons. Son traitement se base sur un schéma thérapeutique standard d’au moins 6 mois et associant 4 antimicrobiens. Précisons que la tuberculose peut se guérir à condition que le dépistage s’effectue assez tôt.



Marielle ILAMBOUANDZI

avec gaboneco