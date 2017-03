Tu aimeras l’Afrique comme toi-même!

Le livre Saint, la Bible, est une boussole utile dans la vie de beaucoup, y compris ceux et celles qui n’ adhèrent pas à la foi chrétienne. Il donne à l’humanité un commandement nouveau: aime ton prochain comme toi-même (Matthieu 22:39). L’apôtre Paul exhorte les hommes à aimer leurs femmes comme leurs propres corps, car, affirme-t-il, celui qui aime sa femme s’aime lui-même et jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin” (Éphésiens 5:28-29). Réfléchissant à ces deux passages de l’Écriture Sainte, nous nous sommes demandé. Combien d’Africains aiment l’Afrique ou leur pays comme eux-mêmes?



Combien d’Africains ont compris qu’aimer l’Afrique, c’est s’aimer soi-même? Combien d’Africains ont compris que jamais personne n’a haï sa propre chair mais la nourrit et en prend soin? Combien d’Africains sont prêts à aimer l’Afrique et leur pays comme eux-mêmes? Combien d’Africains de la campagne à la ville, du simple citoyen au fonctionnaire, du ministre aux hommes d’affaires, du clergé aux artistes dans toutes les sphères de la société sont prêts à aimer l’Afrique et leur pays comme eux-mêmes, comme leur propre corps? Combien sont prêt à nourrir et à prendre soin de l’Afrique dans leur sphère d’influence? Combien dans leurs comportements quotidiens promeuvent la santé de l’Afrique et de leur pays? Paul dit que “jamais personne n’a haï sa propre chair” mais force est de constater que nombre d’Africains haïssent l’Afrique et continuent de maltraiter l’Afrique en l’appauvrissant, participant à son pillage et à sa destruction au profit des intérêts personnels et étrangers.



Ceux qui volent, et qui se remplissent les poches au détriment du peuple haïssent l’Afrique.Ceux qui investissent à l’étranger et refusent de le faire en Afrique haïssent l’Afrique. Ceux qui entrent en partenariat frauduleux avec des entreprises étrangères pour le pillage de ses ressources haïssent l’Afrique. Ceux qui acceptent que les déchets nucléaires des Occidentaux soient déversés dans les villages africains alors qu’ils mettent en péril la santé, la vie des villageois haïssent l’Afrique. Ceux qui acceptent de conserver la monnaie coloniale qui est un frein au développement haïssent l’Afrique. Ceux qui soutiennent et refusent de dénoncer les contrats coloniaux qui font des ressources de l’Afrique, la propriété de l’Occident, haïssent l’Afrique. Les juges corrompus qui ne veulent pas rendre justice aux pauvres mais qui sont aux services des riches haïssent l’Afrique.



Les entreprises qui refusent de payer leurs impôts, qui maltraitent leurs employés et font des contrats pour le pillage du continent haïssent l’Afrique. Les employeurs de la caisse de prévoyance sociale qui détournent les pensions des travailleurs et affament les retraités haïssent l’Afrique. Les parents qui achètent les diplômes de leurs enfants et les étudiants qui trichent pour réussir et par conséquent sont incompétents dans leurs filières haïssent l’Afrique. Les personnes qui créent des ONG pour avoir une vitrine légale de détournement d’argent haïssent l’Afrique. Les pasteurs, prêtres ou tous les autres membres du clergé qui exploitent leurs ouailles en les appauvrissant alors qu’eux-mêmes vivent dans le luxe, l’aisance haïssent l’Afrique.



Les personnes qui prennent des pots de vin alors qu’elles sont payées pour leur travail haïssent l’Afrique. Les adultes, les maîtres d’école, les employeurs qui violent les enfants, adolescents, même d’autres adultes quel que soit leur sexe, et les gens qui se font de l’argent dans le trafic sexuel des mineurs haïssent l’Afrique. Les africains qui travaillent pour les services secrets d’autres pays contre l’Afrique haïssent l’Afrique. Les Africains qui dénigrent constamment l’Afrique et qui croient à tous les clichés négatifs qu’on a projetés sur l’Afrique haïssent l’Afrique. Les Africains qui pensent que l’on doit tout à l’homme blanc et qui dénigrent tout ce qui vient de l’Afrique haïssent l’Afrique.



Les Africains qui sont spécialistes des coups bas et qui combattent tout ce qui peut faire rayonner les autres, haïssent l’Afrique. Les Africains qui dépensent constamment des millions pour des fêtes, des voitures, des habits somptueux, des châteaux qu’ils vont à peine habiter et s’offrent toutes sortes d’objets de luxe inutiles, alors qu’il y a des millions d’enfants affamés et sans logis en Afrique et que la sécheresse sévit dans certaines de ses localités, haïssent l’Afrique. Ceux qui utilisent leur pouvoir pour nuire aux autres Africains, quelle que soit la méthode, haïssent l’Afrique.



N’aimons pas l’Afrique en parole. Aimons-la en actions. Si nous maltraitons, méprisons, exploitons nos frères africains, nous haïssons l’Afrique. Aimer l’Afrique signifie vouloir voir l’Afrique avancer et s’auto-suffire. Aimer l’Afrique, c’est utiliser sa matière grise pour apporter des solutions concrètes aux défis et problèmes des Africains. Aimer l’Afrique, c’est refuser de ruser avec les ennemis de l’Afrique, c’est décrier l’injustice qui est faite à l’Afrique, quelle soit d’origine endogène ou exogène.



Aimer l’Afrique, c’est de se battre pour une Afrique juste dont les ressources bénéficient aux Africains, c’est refuser que le riche mange constamment la part du pauvre. Aimer l’Afrique, c’est arrêter d’entretenir le complexe d’infériorité et la mentalité de victime mais prendre son destin en main en mettant dehors l’oppresseur et s’assurant qu’il n’aura plus la possibilité de nuire. Aimer l’Afrique, c’est refuser que le diktat de l’Occident continue de ravager l’Afrique, c’est refuser que nos chefs d’État et les membres de nos gouvernements soient choisis par l’Occident, c’est refuser l’ingérence de l’Occident dans les affaires domestiques de l’Afrique.



Aimer l’Afrique, c’est refuser que des rébellions soient financées par l’extérieur pour perpétrer le pillage des ressources de l’Afrique en donnant aux Africains une illusion de changement ou de démocratie. Aimer l’Afrique, c’est avoir un projet de société pour une Afrique libre, prospère, équitable, où les richesses sont partagées avec tous. Aimer l’Afrique, c’est décider de dédier sa matière grise, son talent, sa créativité, son énergie pour la prosperité de l’Afrique et travailler sans relâche à ce projet.



Aimer l’Afrique, c’est aimer son frère et arrêter d’attaquer son frère dans le naturel et le spirituel, d’arrêter de jalouser et de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui font avancer l’Afrique. Aimer l’Afrique, c’est apprendre à ses propres enfants à aimer l’Afrique, à chérir l’Afrique, à apprécier l’Afrique, à investir en Afrique et à ne jamais oublier l’Afrique. Aimer l’Afrique, c’est apprendre à ses enfants à respecter l’Afrique, à représenter l’Afrique dignement dans leurs comportements, c’est de faire d’eux les vrais ambassadeurs de l’Afrique.

Aimer l’Afrique, c’est protéger l’Afrique, c’est parler positivement de l’Afrique.



Muna Diba

Une panafricaniste