Triclosan: le composant toxique sur votre brosse à dent

Depuis le mois de septembre, l'agence nationale du médicament américaine (FDA) a interdit la présence de 19 composants dans les produits cosmétiques et hygiéniques car jugés comme potentiel perturbateurs endocriniens. Parmi eux, le triclosan une substance notamment utilisée avant une opération par les chirurgiens avant une opération pour se désinfecter les mains, également présente dans certains savons, mais aussi les dentifrices. C'est justement sur ce point qu'une étude menée par l'ACS Environmental Science & Technology met en garde. Le triclosan ne serait pas seulement présent sur le produit nettoyant, il s'accmumule également sur les brosses à dents.



Lorsqu'on change le dentifrice le triclosan reste sur la brosse à dent



Pour cette étude, les chercheurs ont étudié 22 types de brosses à dents ayant été utilisées. Plus d'un tiers d'entre-elles contenaient des traces d'accumulation de triclosan dont deux étaient des types de produits pour les enfants. Celles qui accrochent le plus de triclosan seraient les brosses à dents contenant de l'élastomère ou caoutchouc. Le problème, c'est que même une fois que les consommateurs ont changé leur dentifrice pour en prendre un sans triclosan, les traces sont restées sur la brosse à dents provoquant une exposition continue à la substance.



"Les études précédentes ont montré que le triclosan aurait le potentiel pour altérer les hormones chez les hommes et les animaux et favorise la résistance des bactéries aux antibiotiques", expliquent les chercheurs. En France, le triclosan n'est pas interdit dans les produits cosmétiques néanmoins les récentes suspiçions avait ammené de nouvelle réglementations réduisant à leur présence tolérée à 0,3%



