Trésorerie : Retard de la subvention à l’école de mines de Moanda !

Le Conseil d’administration de l’école des mines et de la métallurgie de Moanda dont les comptes sont arrêtés à 990 millions de francs Cfa pour l’exercice 2016-2017, a récemment divulgué les difficultés rencontrées par l’établissement. Lesquelles difficultés sont à mettre à l’actif des retards de décaissement de la subvention attribuée par l’état gabonais. Preuve palpable du partenariat public-privé entre la COMILOG et l’Etat gabonais, l’école des mines et de la métallurgie de Moanda portée sur les fonts baptismaux le 6 juin dernier, compte actuellement 29 étudiants, (Ndlr : toute première promotion).



Lors du récent Conseil d’administration un premier bilan a été dressé. Pendant ledit conseil, l’ADG de l’établissement, Etienne Mvoula a fait observer que l’état n’a pas honoré ses engagements financiers, contrairement à son partenaire, la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG). Une situation préjudiciable, car l’école risque d’enregistrer des dysfonctionnements. Pour éviter le pire, le président du conseil d’administration s’est engagé à saisir très rapidement les autorités compétentes afin que des dispositions soient prises.



avec gaboneco