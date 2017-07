Toujours sans bourse depuis 6 mois pour les étudiants Gabonais de l'Afrique du sud

La situation que traverse les étudiants gabonais boursier en Afrique du Sud est d’une inquiétude alarmante car en effet, voilà maintenant plus de 6 mois que ces derniers sont sans bourses. Cela implique les étudiants de License, Master et ceux de première année de cycle Doctorat. Il est important de signaler, qu’au moins de Mars, seuls les étudiants en 2e et 3e année de Doctorat auraient perçue un virement de 18950.35 rand soit environ 833 889 Francs FCA. Montants ne correspondant même pas réels versements supposes recevoir.



A quoi joueraient il les dirigeants financiers de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) et particulièrement le département financier et comptable de ladite agence ? Un étudiant résidant dans la ville de Pretoria nous a révélé : « Lorsqu’on a contacté le responsable comptable de ladite agence, ils nous ont fait savoir que la situation allait être régularisée au plus tard le 30 Juin 2017 ».



« Nous voilà déjà en Juillet, et toujours rien fait. Aucune information concrète en nous a été fait parvenir. Nous vivons mal, nous n’arrivons pas à payer nos loyers, nous concentrer dans nos études. Nos frais de scolarité et l’assurance médicale ne sont pas toujours payés. Nous ne savons pas vraiment à quoi ils (l’ANBG et les responsables financiers et comptable de ladite agence) sont en train de jouer », dixit une étudiante en Cycle de Master dans la ville de Johannesburg.



La situation est en effet plus qu’alarmante car faute de voir les bourses, frais de scolarité et autres charges dont l’assurance médicale régularisés, il est difficile pour les étudiants boursiers gabonais résidants dans le pays de Mandela de se consacrer dans leurs études et produire des résultats satisfaisants.



Assistons-nous a une énième manipulation financière orchestrée par les dirigeants de l’ANBG sur nos étudiants ? Qu’est ce qui peut en effet justifier le fait que jusqu’à ce jour, la quasi-totalité de ces étudiants n’aient pas reçu leur allocation de bourse depuis plus de 6 mois ? Pourquoi tant de retard ?



Il nous a été reporté que certains gabonais se sont déjà rapprochés des autorités Sud-Africaine pour se plaindre de leur situation jugée chaotique. Quitte à savoir comment les évènements sont se déroulés dans les prochains jours. Il serait important qu’une lumière soit faite sur la situation que vivement les étudiants gabonais boursiers en Afrique du Sud. Car en effet, jamais une année se passe sans que ces derniers de traversent de telles situations.



Affaire à suivre.