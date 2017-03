Togo: des trafiquants d'organes s'apprêtaient à vendre un enfant à 5 millions FCFA, mais…

En effet, les mis en cause, des trafiquants d'organes humains, ont été pris en flagrant délit. Ils ont kidnappé un garçon de 14 ans qu'ils allaient vendre à 5 millions de FCFA.



Pour atteindre leur objectif, après avoir enlevé le petit garçon, les malfaiteurs lui ont administré un mélange d'alcool et de substances psychotropes afin de le plonger dans un état comateux. Ils y sont parvenus car l'enfant a été plongé dans un profond sommeil. La suite de l'opération consistait à aller vendre l'enfant. Malheureusement pour eux, cela n'a pas marché, puisque les sinistres individus ont été mis aux arrêts par la police nationale togolaise. Jeudi dernier, les trois trafiquants d'organes humains ont été présentés à la presse.



Les informations de la police font savoir que ces individus dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans ont été pris au moment où la transaction devait s'effectuer.



« La police nationale a mis la main sur les trafiquants jeudi dernier après qu'ils aient administrés un mélange d'alcool et de substances psychotropes qui ont plongé la victime dans un état comateux. Ces sinistres individus l'ont transporté pour le livrer à un supposé acquéreur au prix de 5 millions de francs CFA à Tsévié », explique un officier de la police.



Le jeune Togolais de 14 ans, victime de l'enlèvement a été retrouvé inconscient. Il est orphelin de père et de mère. L'adolescent vit à Gnassinvé dans la préfecture de Zio, à environ 30 km de la capitale togolaise.





Africamag