Taylor Mabika nouveau champion WBC de boxe

Invincible jusqu’alors, Taylor Mabika a infligé au boxeur roumain, Alexandru Jur la première défaite de sa carrière. C’était hier soir au complexe sportif Michel Essonghé de Port – Gentil. Le combat fort en intensité et âprement discuté a tenu toutes ses promesses.



Ce combat de 12rounds de 3minutes avec 1 mn de pause) s’est déroulé devant un public enthousiasmé et acquis à la cause du gabonais.



Sur 19 combats à son actif, le boxeur gabonais, Taylor Mabika (37ans) compte désormais 17 victoires dont 9 par KO, deux défaites et un match nul contre 15 victoires en 16 combats pour son adversaire, Alexandru Jur (32ans) qui vient d’enregistrer la première désillusion de sa carrière.



Le championnat de boxe WBC Méditerranéenne de la catégorie des « lourds – légers » entre le gabonais Taylor Mabika et le roumain Alexandru Jur a été organisé par le ministère des Sports et Yoka Production, un groupement d’intérêts économiques, exerçant dans des secteurs d’activités variés et fortement axés vers la création, la promotion et la production d’évènements culturels et sportifs à dimension internationale.



La ceinture WBC Méditerranéenne est la carte d’entrée dans la fédération la plus élevée de la boxe mondiale. Elle permet à Taylor Mabika de rentrer dans le top de la WBC et d’envisager désormais de combattre pour le titre suprême de Champion du Monde WBC et ainsi inscrire le Gabon au palmarès de l’histoire de la boxe mondiale.