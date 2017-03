Taekwondo/Open d’Espagne : Anthony Obame renoue avec la victoire !

Médaillé d’argent lors des championnats d’Afrique et à l’OPEN de Luxor en Egypte, Anthony Obame critiqué en raison d’une baisse de forme renoue avec la victoire, au plus grand bonheur de ses fans. Anthony Obame a remporté l’or à la 15ème édition de l’Open d’Espagne dans la catégorie des +87Kg.



Une victoire qui bien évidemment ne laisse pas indifférents les passionnés et autres amateurs de taekwondo. « Les gens ont trop parlé depuis un an oubliant que Mandy (Ndlr : pour les intimes), était physiquement diminué par une blessure. J’ai cru jusqu’à ce jour en ses qualités de champion et cette médaille d’or me procure une joie sans limite et me donne raison face aux sceptiques », a déclaré Dan Kore, un des fans du champion.



Même son de cloche pour Christian, observateur du sport gabonais, qui soutient qu’ « Anthony Obame est un roi des poids lourds du taekwondo dans le monde. Il a peut-être eu un petit passage à vide mais pour des athlètes de sa dimension la plus haute marche d’un podium n’est pas une surprise, car il travaille sans cesse pour atteindre ses objectifs ».



Principale attraction de l’OPEN d’Espagne dans la catégorie des poids lourds, Anthony Obame qui n’a pas pris part à celui de Slovénie durant lequel sa compatriote, Maria Mouegha a été médaillé d’or, fait également le bonheur de son staff technique et particulièrement de son coach espagnol Juan Antonio Ramos.



avec gaboneco