TOP 10 des aliments riches en vitamine D

La vitamine D est une vitamine très importante dans notre organisme, car elle permet au calcium que l'on ingère de mieux se fixer sur les os. En plus de contribuer à la santé de notre squelette (os et dents), la vitamine D joue aussi un rôle sur la croissance osseuse des enfants, et aide à prévenir certaines pathologies (hypertension, obésité, cancers, diabète, etc). Mais ce qu'il y a de «compliqué» avec la vitamine D, c'est de l'apporter à notre corps.



En effet, cette vitamine n'est pas naturellement présente dans notre organisme. Et le meilleur moyen de lui en apporter, c'est... de s'exposer au soleil. Pas facile donc d'éviter les carences en vitamine D quand on habite dans des régions peu ensoleillées! Heureusement, pour faire le plein de vitamine D*, on peut aussi miser sur l'alimentation. Voici 10 aliments qui vont nous y aider!* Selon l'ANSES, l'apport nutritionnel conseillé (ANC) en vitamine D est de 5 µg (microgrammes)/jour.