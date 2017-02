« Sur l’élection de 2016 au Gabon sans reformes de fond du cadre institutionnel »

À plusieurs reprises, des voix se sont élevé pour clamer :- « Pas d’élection en 2016 au Gabon sans reformes de fond du cadre institutionnel »

Ainsi entre autres prises de positions dans ce sens, relevons :



1. Message de la coordination des associations et partis politiques de l'opposition Gabonaise en Europe (CAPPO) au peuple Gabonais



« Peuple du Gabon ! L’heure est grave ! Le temps presse car, l’histoire n’a cessé de nous envoyer des signaux et le monde nous considère, sans cesse, comme un Peuple de rendez-vous manqués. (…)

Le monde regarde avec attention le processus de libération du Peuple gabonais. Pour cela, dès aujourd’hui, préparons-nous à mettre un terme à toute collaboration avec ce pouvoir qui nous bâillonne et nous humilie outrageusement, en hypothéquant jour après jour l’avenir de notre belle Nation… Restons mobilisés ! Les victoires successives de nos valeureux syndicalistes et la réhabilitation forcée de l’Union Nationale préfigurent la fin de la nuit des BONGO ONDIMBA. Dans la dialectique du Maître et de l’Esclave du philosophe HEGEL, on est Esclave tant qu’on accepte de se soumettre au diktat d’un Maître. Collaborer avec Ali BONGO ONDIMBA, c’est se maintenir dans l’esclavage et en faire un Maître absolu.



Trop de morts, trop de misères, trop d’humiliations, trop de répressions, trop de mépris, trop de pillages ! « Les forces du changement sont irréversibles » et l’heure de la victoire du Peuple a sonné. -

Les associations et partis politiques de l’opposition gabonaise en Europe, signataires du présent message adhèrent pleinement à la récente déclaration de la société civile gabonaise libre à l’endroit des acteurs politiques du Gabon au sujet des conditions nécessaires devant permettre la tenue d’élections libres, démocratiques et transparentes au Gabon en 2016. Cette dynamique a été solidement préparée tout au long des mobilisations citoyennes et pacifiques. Dans cette perspective, nous saluons le communiqué de cadrage du Président du Front, M. MOUKAGNI IWANGOU sur les préalables d’une élection présidentielle au Gabon.



Aujourd’hui, nous devons poser, ensemble, les conditions d’organisation d’une élection crédible dans notre pays. C’est pourquoi, nous retenons prioritairement les points essentiels d’une réforme des institutions avant la tenue d’une prochaine élection présidentielle, à savoir : - 1-La réorganisation et la révision des institutions chargées de gérer les élections notamment la CENAP, la Cour Constitutionnelle, le CNC et le Ministère de l’Intérieur ; - 2-La révision de listes électorales et du fichier y relatif avec une contre-expertise sur le travail inachevé de GEMALTO et une confrontation avec le fichier d’état civil, d’une part et l’ancien fichier électoral d’autre part ; - 3-Le redécoupage électoral sur l’ensemble du territoire tenant compte de la démographie réelle du pays et non de la géopolitique ou des décisions de la Cour Constitutionnelle affectant des populations fictives à des endroits précis pour légitimer des ambitions du Parti Démocratique Gabonais ; - 4- La résolution, par la Haute Cour de Justice, du problème administratif de M. Ali BONGO ONDIMBA ; - 5-La refondation de l’Etat afin que l’administration publique cesse d’être la caisse de résonance du système BONGO-PDG qui ne cesse de s’en servir à sa guise pour la préservation de ses seuls intérêts ; - 6-La révision de la loi pour la mise en place des élections à deux tours et la limitation du nombre de mandats présidentiels. »



2. Publication du 8 avril 2015 de la rédaction d’Info241



Dans une tribune libre intitulée "Pas d’électation en 2016 sans réforme du cadre institutionnel" publiée sur sa page Facebook, Martin Edzozomo Ella pointe les préalables à l’élection présidentielle de 2016. Pour l’ancien candidat à la présidentielle gabonaise, les figures actuelles de l’opposition devraient s’atteler à réclamer une refonte du cadre institutionnel comme préalable à cette élection "libre". Au risque d’être finalement ce qu’il nomme des "oposantpdgistes".



Il invite notamment Jean Ping à "prendre des mesures concrètes allant dans le sens de la réussite d’une alternance véritable". Car le cadre institutionnel actuel est allègrement fomenté pour "donner une caution morale à un pouvoir illégitime" en 2016. Une analyse soyeuse que la rédaction d’Info241 vous livre dans son intégralité.

C’est à juste raison que le groupe " Jeunes Souverainistes " a raison de déclarer : - Pas d’élection en 2016 sans réforme du cadre institutionnel. Et écrit dans le réseau social Facebook : « Chers compatriotes, Combattants de la liberté, Ceux qui dans l’opposition comme dans la société civile soutiennent le changement par les urnes sans poser les préalables d’une élection libre et transparente sont tout simplement des OPOSANTPDGISTES. Nous disons qu’il est inconcevable d’aller aux élections en 2016 si le cadre institutionnel n’est pas réformé en profondeur.



Cette élection, si elle est organisée en l’état actuel des institutions gabonaises ne sera qu’une mascarade consistant à donner une caution morale à un pouvoir illégitime. L’opposition à la tête de la quelle semble se trouver Monsieur Jean Ping ne peut se contenter de crier que le pays va mal sans prendre des mesures concrètes allant dans le sens de la réussite d’une alternance véritable. Ali Bongo compte sur l’armée et l’argent pour se maintenir au pouvoir. Tous nous le savons, mais tous nous faisons comme si cette réalité n’avait aucune sorte d’importance alors même que la clé du changement est à ce niveau.



Monsieur Jean Ping et nos aines des Souverainistes doivent éclairer le peuple sur les garanties légales qu’ils ont pour appeler le peuple aux urnes en 2016. Le peuple Gabonais souffre, il ne faut plus jouer avec son avenir, la jeunesse gabonaise libre à laquelle nous nous réclamons ne le permettra plus. »

Et René Ndemezo’o Obiang de conclure sa fameuse déclaration du 28 février 2015 en ces termes : « Je suis convaincu en effet que les réformes les plus urgentes dont a besoin le Gabon, aujourd’hui, ce sont des réformes politiques, notamment toutes celles qui des préalables indispensables à toute élection crédibles et transparente dans notre pays. »



3.LE DIAGNOSTIC N° 38 -Mercredi 25 juin 2014 :

Anne Marie DWORACZEK-BENDOME, une compatriote très proche dans les arcanes du microcosme politique du régime actuel écrit :-



« […] De surcroît, on apprend que depuis que Jean Ping se la joue rebelle et fait du petit retenez-moi, je vais faire un malheur, son ex-compagne, Pascaline Mferri Bongo Ondimba serait revenue dans les bonnes grâces de son frère de président. Finie la première classe d’Air France pour elle. Comme au bon vieux temps avec Omar Bongo Ondimba, Madame Mferri a à nouveau droit au Falcon présidentiel, comme quoi, il faut très peu de choses pour rabibocher un frère et une sœur ! Après ses propos qui ont enflammés la bio-gosphère, une question se pose : Jean Ping ferait-il simplement de l’esbroufe ? Ce qui serait une insulte pour tous les Gabonais qui courbent l’échine depuis toujours. "[...] Ali Bongo Ondimba n’est meilleur que quand il joue à ce qu’il affectionne le plus, le rapport de force. Son rouleau compresseur risque de ne faire de chaque opposant qu’une bouchée comme en 2009. Vos histoires de biométrie n’empêcheront rien ! ... Il (Ali) a à sa disposition toute l’administration gabonaise, les postes clés, les plus emblématiques :- Marie-Madeleine Mborantsuo, sa belle-mère présidente de la Cour constitutionnelle. - Son neveu, Ernest Mpouho Epigat, au ministère de la Défense nationale ; - Guy- Bertrand Mapangou, ancien secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale sous Ali Bongo a été nommé au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; - François Banga Eboumi, autre proche d’Ali Bongo, il assure le secrétariat général du Conseil National de Sécurité (CNS, coordination des services spéciaux) ; - Frédéric Bongo Ondimba, frère du président à la tête des services spéciaux de la Garde. - Le général Rock Onganga, un autre cousin germain du président, a été nommé numéro deux de l’Etat-major général des Forces armées gabonaises.



(NDLR : Il serait depuis quelque temps devenu Chef d’Etat –major en remplacement du général Ella Ekogha, malade à Paris)- Jean François Ndougou , l’ancien ministre de l’Intérieur (…) a été nommé président du Conseil national de la communication (CNC) ; - René Aboghe Ella président de la Commission nationale électorale permanente (CENAP), en poste depuis 2006, a été reconduit(…). En y ajoutant les forces économiques qui mangent dans les mains du pouvoir et un parti politique qui malgré les défections reste cependant bien présent sur l’ensemble du territoire, on sent que tout ce beau monde ne joue pas dans la même division et avec les entêtements divers et variés, on s’achemine irrémédiablement vers ce qui a toujours été le point faible des opposants durant ces quatre décennies. […]Jean Ping n’a aucune chance de croiser le fer avec Ali Bongo Ondimba en 2016, dans ses "oui", dans la réalité "non".



Ceux qui le laissent faire son petit numéro sans rien dire sont tout aussi coupables que lui. » - Et de renchérir par ailleurs : « Gabon 2016 Pour une élection à 2 tours et 2 mandats pas plus – Elle écrit : « Aux oubliettes les véritables sujets qui minent le Gabon et la vie quotidienne des gabonais, en se focalisant uniquement sur l’acte de naissance d’Ali bongo et sa filiation naturelle ou pas avec le défunt Omar Bongo Ondimba sur la base du livre du Français Pierre Péan intitulé « Les nouvelles affaires Africaines ». Les élites gabonaises spécialistes de prébendes et autres passe-droits tentent de faire passer au second rang les vrais soucis, ils prennent les gens simples pour des niais. En effet, comment expliquer qu’après plus de 50 ans, d’indépendance et de partage de pouvoir entres les uns et les autres, alors qu’ils n’ont pas fait grand-chose, ni pour le pays, encore point pour les populations tous autant qu’ils sont, ils reviennent par un autre biais avec de telles bêtises. A part les promesses, les discours sans actes concrets, des mots vides de sens, qu’ont-ils fait pour le Gabon et les gabonais ?



Ils ont tous fait miroités aux gens des lendemains moins difficiles et ce quel que soit le type d’élection. Sauf qu’à l’arrivée, certains sont devenus milliardaires, millionnaires, bons bourgeois, etc.… Tandis que les gens ordinaires, les laissés pour comptes, les oubliés des richesses gabonaises beaucoup sont morts ou vivent dans le dénuement complet. Et eux, sans remords, continuent le jeu d’abus de consciences, ils oublient cependant que « la fin ne doit jamais justifier les moyens ». Conclusion : Il faut sortir de cette histoire d’acte de naissance qui mène à rien et concentrer l’attention des gabonais et de la communauté internationale sur un sujet éminemment plus sérieux et susceptible de faire renaître l’espoir chez les gabonais. Quoi qu’on dise, qu’on le veuille ou Non, la France a toujours un rôle à jouer au Gabon. Or, dans cette France, quand on rencontre des responsables officiels ou officieux, ceux qui ont conscient du mal commis sur le malheureux peuple gabonais vous répondent tous : Votre histoire d’acte de naissance, c’est du passé, concentrez-vous sur un sujet qui vous permet de préparer l’avenir de votre pays.”



4. Dans : « Lettre ouverte aux Patriotes gabonais. », j’écris:



C’est, poussé par l‘urgence, que je crois vous adresser à vous tous, qui combattez pour la survie de notre peuple, sa dignité, et la prise en main de son destin en tant que Nation souveraine sur son territoire. Ce message s’adresse à tous les Gabonais qui seraient tentés d’accepter l‘éventualité d’organiser l’élection à a Présidence de la République gabonaise prévue cette année, tant que les dispositions juridiques y afférentes ne seront pas changées. Autrement dit :

PAS D'ÉLECTION EN 2106 SANS REFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL.



En effet, chers « Patriotes gabonais », partout en Afrique, l’élection du chef d’État donne toujours lieu à des débordements, des contestations se traduisant par de nombreuses actions : marches, sit-in, désobéissance civile, casses, puis arrestations, répression, massacres, tueries et autres assassinats. Dans notre pays le Gabon, un petit recul dans le temps nous interpelle au moment où nous envisageons d’aborder une échéance électorale présidentielle en cette année 2016. Plus proche de nous, l’élection truquée de 1993, ainsi que le coup d’Etat électoral de 2009 ont tous deux provoqué des tueries à Port-Gentil avec comme bilan plusieurs morts d’homme, bien au-delà du bilan officiel. Face à ce qui constitue un motif sérieux de désagrégation sociale, il est désormais temps que tous les patriotes s’élèvent pour dire assez.



Ø 1964 : Le coup d’Etat des militaires de 1964 est perçu comme le ras-le-bol et surtout comme une réaction contre la dictature qui était entrain de se mettre en place. Le 18 février 1964 à 5h45, des jeunes officiers et sous-officiers de l’Armée Gabonaise déposent le Président Léon M’Ba, en dénonçant la dérive dictatoriale empêchant désormais la libre expression de la volonté du peuple par des élections libres et démocratiques. Ils confient la direction du pays à un Gouvernement Provisoire dirigé par M. Jean-Hilaire Aubame, leader socialiste de l’opposition à Léon M’Ba, qui fit sur les antennes de la Radio la déclaration suivante : « Mes chers compatriotes, c’es en ma qualité de Premier Ministre Chef du Gouvernement Provisoire que je m’adresse à vous.



C’est sur vos appels angoissants et répétés et pour éviter à notre cher Gabon une révolte générale avec toutes les conséquences qu’elle devait nécessairement entraîner que nos Militaires et nos Gendarmes viennent de libérer le pays d’un régime qui le conduisait fatalement au désastre. Je rends hommage à leur sens élevé du Devoir… » Ce putsch qui réussi sans violence ni effusion de sang sera mâté sévèrement à partir du 20 février 1964 par les troupes de l’Armée française venues de Richemont (en Bretagne), de Brazzaville et Bangui, qui rétabliront Léon M’Ba dans ses fonctions. Bilan officiel vingt et un (21) Gabonais tués, dont le Lieutenant Ndo Edou, assassiné par un de ses anciens collègues français. Ø 1967 : « Voter photo ». Sous les auspices de Jacques Foccart, une élection fantôme est organisée, ayant comme candidat unique Léon Mba. Pour le peuple, ce dernier ne serait plus en vie. Son temple « bwetsi » avait déjà annoncé sa mort.



Le peuple dans sa sagesse parlera de « voter photo ». Albert Bernard Bongo se retrouve vice-président, investi de tous les pouvoirs. Fin 1967, à la mort de Léon M’Ba, il devient président. Il instaure un parti unique, le PDG : 1967, marque l’établissement au Gabon de la dictature du parti unique avec ses méthodes staliniennes.



Ø 1993 : La« Mascarade électorale » est mise en place, structurée et normalisée depuis par le régime. S’ensuivra la pratique régulière ce qui convient de désigner comme les coups d’Etat permanents, avec les querelles postélectorales, aux conséquences tragiques pour les populations. On dénombre à chaque élection présidentielle des centaines de morts d’innocents lors de la contestation des résultats. - 2005, puis 2009, suivront. Le coup d’Etat électorat est devenu la règle, avec à chaque fois, les morts d’innocents citoyens.



Gabonaises, Gabonais, Patriotes de tous bords politiques ! - Nous sommes un petit pays et nous ne devons plus accepter de morts pour cause d’élection d’une personne à a tête de l’État. C’est pourquoi nous devons exiger en prévision de a prochaine échéance électorale: Des Indispensables « pré-requis », à fin de mettre fin au cycle de violence résultant, jusqu’ici des « coups d’État électoraux » du système, entraînant inéluctablement, des pertes en vies humaines au sein de notre petit peuple. C’est pourquoi, il est inconcevable d’envisager d’accepter l’éventualité d’une élection à la Présidence de la République, sans avoir changé intégralement les dispositions actuelles en la matière. Autrement dit : - «PAS D'ÉLECTATION SANS REFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL »



Mais, l’élite de l’oligarchie qui régente notre pays depuis 1967, et qui a mis ce mécanisme mortifère en place n’en eut pas cure de cette situation. Au contraire, elle semblait s’en accorder.

Ainsi, Selon Jacques Jarele Sika. (Gabonews. 1 oct. 2014) : L'opposant du régime de Libreville, favorable plutôt à un « soulèvement populaire en cas de holdup électoral en 2016 pour faire partir Ali Bongo Ondimba du pouvoir héréditaire »,

On peut donc reconnaître une cohérence dans sa démarche, au regard de la suite des évènements depuis le 31 août, consécutifs à la proclamation de l’élection en faveur d’Ali Bongo. Quand il annonce à ses partisans : « Nous entreprendrons donc des rapports de forces sur le terrain ». C’est donc dans le cadre d’une stratégie prévue d’avance.

Mandela cite une vieille expression africaine : « On ne peut pas affronter les attaques de la bête sauvage à mains nus ». C’était une erreur et c’était immoral d’exposer notre peuple à des attaques armées de la part de l’Etat sans lui offrir une certaine forme d’alternative. » Mais, il faut savoir que, loin d’être un aléa, le pire n’est que l’une des formes de réalisation du mieux. Pourquoi ? Parce qu’on ne navigue pas contre le vent, parce qu’on ne remonte pas un courant qui emporte tout sur son passage, parce qu’on ne se met pas en travers d’une dynamique : celle de l’Histoire, parce que la réalité elle-même, parce que les critères, parce que les contraintes. Parce que, enfin, la dialectique autour de laquelle s’enroulent les flux ressemble fort à l a destinée - le fatum - que nouaient et dénouaient des dieux neurasthéniques ou farceurs.





Humilité :

Le suffrage universel a ceci d’agréable qu’il offre un débouché noble « l’élection ! » à de sombres passions. Des individus dont l’amour-propre précède, lorsqu’elle existe, la détermination à transformer la vie des peuples, peuvent dissimuler leurs vils instincts sous une pluie de mots qui sonnent bien, mais ne disent rien (« démocratie », «alternance », « changement »). Ces ambitieux parviendront peut-être au pouvoir, mais ils échoueront à améliorer le sort des populations. L’histoire de l’Afrique témoigne en effet de la difficulté de réformer en profondeur nos pays. Et donc ce défi appelle des hommes en mission plutôt que des hommes en fonction ; des « soldats » plutôt que des politiciens ; des individus pour qui le pouvoir ne sera pas le résultat d’une quête, mais une contrainte nécessaire : l’irrésistible appel de l’histoire.



Mais la responsabilité des citoyens africains n’est pas uniquement de voter ! Elle est aussi de s’interroger sur l’utilité du suffrage universel dans nos pays : lorsqu’un Etat n’a pas le contrôle de son territoire, ne bat pas monnaie, ne possède pas d’armée autonome, le vote est-il l’exercice d’une souveraineté citoyenne ou l’acte d’une pièce de théâtre ? Lorsque les « opposants » sont des poseurs, et que l’Etat est la propriété des gouvernants, le vote est-il un mécanisme de changement ou un instrument de légitimation de l’absurde ? Peut-être est-ce à ces questions que les citoyens africains devraient d’abord répondre. Car le « devoir civique » est d’abord un devoir d’exigence…





Des « Missions de sous-traitance »et de l’expertise des « maîtres à penser » occidentaux !



S’agissant du « Rapport de la MOE-UE », monsieur Roxane Bouenguidi, un compatriote, écrit :dans Politique, ( mercredi 14 décembre 2016) « Rapport de la MOE-UE » : Sous les «anomalies», la France…

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne a rendu son verdict. Elle met en lumière des manquements vieux de 26 ans et connus de tous les partenaires du Gabon, notamment l’ancienne puissance coloniale, soutien inconditionnel du régime en place. Rétroviseur et anticipation.



« Libertés fondamentales et standards démocratiques ? Nonobstant le rôle joué par Pierre Mamboundou, André Mba Obame les invoqua aussi en 2009. En vain. A travers le quatuor Bourgi-Joyandet-Fillon-Sarkozy, la France avait fait son choix : perpétuer une dynastie familiale sans égard pour le vote populaire. Faute d’avoir envoyé ses propres observateurs, l’Union européenne ne fit guère entendre sa voix. Pouvait-il seulement en être autrement ? L’Elysée avait, d’ailleurs, reconnu les résultats avant même la fin du contentieux : sans attendre la décision finale de la Cour constitutionnelle, le président français s’empressa de féliciter le vainqueur désigné.



Merci Nicolas Sarkozy(…). Traumatisés, dégoûtés par les hold-up électoraux à répétition, les électeurs gabonais voient dans le rapport de la MOE-UE une rupture, le signe d’un changement voire une «porte (ouverte) sur le monde libre», selon la formule de Jean de Dieu Moukagni-Iwangou. Au final, ce rapport peut être une chance, non pas pour Jean Ping et l’opposition, mais pour le peuple gabonais et les démocrates du monde entier. Il offre une seconde chance aux partenaires du Gabon, notamment la France. Dans un rapport intitulé «L’Afrique est notre avenir», Jean-Marie Bockel et Jeanny Lorgeoux dénoncent le «manque de stratégie à long-terme» de leur pays. Ils formulent des propositions pour y remédier et tenter de contrer l’influence grandissante de la Chine et des Etats-Unis sur le continent. Ils mettent, entre autres, l’accent sur la nécessité de tenir un «autre discours sur l’Afrique». Un autre discours ? Surtout des actes conformes aux libertés fondamentales et standards démocratiques universellement reconnus, n’est-ce pas Robert Bourgi ? »



Des experts occidentaux et la déstabilisation des Etas africains !



« Pendant de longues décennies, le versant incestueux de la relation franco-africaine a eu l’odeur des mallettes en cuir et la couleur des billets qu’elles contenaient. C’était direct, discret, mais à la merci du bavardage intempestif d’intermédiaires frustrés, qu’ils fussent avocats ou simples chauffeurs. Puis est venu le temps des rétro commissions et des factures fictives, les secondes servant à blanchir les premières : tel homme politique corse admirateur de Napoléon (comme tout le monde en Corse) et son réseau de fieffés margoulins nichés dans les casinos du continent en abusèrent tant et si bien qu’il fallut passer à autre chose.



Au tournant du siècle, le flux d’argent venu Sud prit donc la direction des paradis fiscaux, via une raffinerie complexe de société offshore. On était loin des porteurs de valises de papa qui suaient à grosses gouttes quand il leur fallait passer devant les douaniers, et le système fonctionna à merveille pour le plus grand profit de quelques candidats à l’Élysée avant que Tracfin, une demi-douzaine de juges et des conventions internationales de plus en plus sévères ne viennent jouer les trouble-fête.



C’est-ici le moment de nous rappeler, les jugements d’illustres personnages de la France, sur les agissements néfastes de leur pays ; particulièrement envers l’Afrique.

Des voix de hexagone



Anatole France:



Le 30 janvier 1906, Anatole France déclarait dans un meeting de protestation contre la barbarie coloniale: " Les Blancs ne communiquent avec les Noirs ou les Jaunes que pour les asservir ou les massacrer. Les peuples que nous appelons barbares ne nous connaissent encore que par les crimes. Non certes, nous ne croyons pas qu'il se commette dans cette malheureuse terre d'Afrique plus de cruauté sous notre pavillon que sous les drapeaux des royaumes et des empires. Mais il nous importe à nous Français de dénoncer avant tout les crimes commis en notre nom (…) Européens, chrétiens, allons nous armer sans cesse contre nous en Afrique, en Asie, d'inextinguibles colères et des haines insatiables et nous préparer pour un avenir lointain sans doute, mais assurés des millions d'ennemis ? »



François-Xavier Verschave



- « Il existe un pays où depuis son palais, le chef de l’Il existe un pays où depuis son palais, le chef de l’État recrute librement des mercenaires et pilote des guerres sur un autre continent. » (…) –« Il existe un pays qui attise les conflits ethniques et déverse des armes sur des régions à feu et à sang, pour rester maître du seul vrai pouvoir ; l’argent. » (…) – « Il existe un pays qui, pour défendre ses intérêts, autorise ses services spéciaux à s’allier en terre étrangère, avec les réseaux mafieux et les milices d’extrême droite « (…). – « Il existe un pays où un candidat à l’élection présidentielle, deux fois ministre de l’Intérieur ; peux s’appuyer, en toute impunité, sur les circuits des casinos et des vente d’armes. » (…). – « Il existe un pays qui, loin de ses frontières, truque des élections et couvre l’assassinat de ses propres coopérants » (…).

Ce pays, c’est la France. Le continent humilié c’est l’Afrique. Les liaisons incestueuses c’est la Françafrique, (dont le Gabon est un noyau central, ndlr).





La MOE-UE en sous-traitance de la Françafrique.



La sous-traitance des organismes et institutions que sont : L’Union Européenne, l’Organisation des Nations Unies, La Francophonie, ne sont que des échappatoires de l’Etat français, pour assumer ses responsabilités dans ce que sa politique de gribouille dans le cadre de la France-à-fric, relation néocoloniale avec les Etats issus de son Empire colonial africain, a mis en place, et soutenu : Des oligarchies familiales ; les Bongo au Gabon entre autre. où se joue actuellement la saga des Borgia- (Famille, pouvoir, argent, trahison,) de la guerre que se livrent Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, fils et héritiers putatif du « patriarche défunt Omar Bongo Ondimba » , comme le développe le Journal Jeune Afrique, dans son numéro du 11 au 12 septembre 2016 :



Selon le e député européen Jo Leinen. « Ali Bongo n’est pas un président légitime». Tout à fait d’accord. C"est vrai! Mais, Monsieur Jo Leinen, pourrait-il compléter cette vérité par un justificatif indiquant : comme tel ou tel de ses collègues africains du pré carré francophone ? Lequel des Présidents du pré-carré francophone seraient contrairement à Ali, de son prédécesseur de père Omar Bongo Ondimba, et de tous les autres dirigeants des Etats africains francophone, un président légitime. ? - La France par l’UE interposé ne peut pas escamoter le vrai problème de fond, qui est à la base de la grande désillusion des peuples africains, et qui sous-tend les révoltes violentes qui grondent dans son pré-carré africain : Les pouvoirs barbares et prédateurs qu’elle a installé à la place de son ancienne administration coloniale.



Ainsi de Bongo : Maurice Robert déclare :



« – Jacques Foccart, Guy Ponsaillé, plus tard Maurice Delauney quand il sera ambassadeur à Libreville, et moi avons contribué, chacun à notre place et d’un commun accord, à convaincre Léon M’Ba de s’entourer d’hommes jeunes et prometteurs que nous considérions comme politiquement sûrs. Figuraient, parmi eux, Albert-Bernard Bongo et Georges Rawiri. - … Bongo, avant de rejoindre Léon M’Ba, il avait été fonctionnaire des PTT à Brazzaville, à l’époque où le Gabon et le Moyen-Congo formaient un même territoire, […]. Puis il était entré au cabinet du président comme chargé de mission avant de devenir directeur adjoint puis directeur de cabinet. En 1965, il sera nommé ministre délégué à la Présidence(….). Dire que j’ai été le Pygmalion de Bongo, c’est donc en partie exact,…



C’est vrai que j’ai été très tôt convaincu de sa capacité à diriger le Gabon. Il est vrai aussi que je me suis attaché à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour favoriser son ascension politique. Mais sa carrière n’a pas été l’œuvre d’un homme isolé, le résultat de la volonté du seul Maurice Robert. Elle a été le fruit d’une réflexion politique menée, ou en tout cas validée, au plus haut niveau de l’État français. La capacité de Bongo à exercer la magistrature suprême, dans le respect des intérêts franco-gabonais, ne faisait aucun doute. D’où la nécessité évidente de le promouvoir pour préparer la succession de Léon M’Ba.



Cette action a été coordonnée avec Foccart, Delauney, Ponsaillé et quelques autres. - Sur ce, il faut admettre que , l’une des principales priorités de Paris comme l’admet Maurice Robert, sera de protéger le dirigeant autocratique du Gabon, Albert Bernard Bongo, alias Omar Bongo devenu à plus de soixante dix ans Omar Bongo Ondimba, mis au pouvoir dans des conditions extraordinaires en 1967 par Paris. Selon certains diplomates, Bongo a utilisé les énormes revenus pétroliers de son pays pour devenir l’un des dirigeants les plus riches d’Afrique. Et les institutions et les entreprises françaises, qui ont conservé au Gabon une influence d’un niveau inhabituellement élevé, ont également bien profité de l’économie pétrolière et rentière du pays. Car pour la France : "Il s'agit de prolonger l'état de dépendance de la colonisation sous d'autres formes. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une colonisation "nouvelle manière". C'est au Gabon qu'on trouve la forme la plus achevée d'influence.



Aujourd’hui, tout nous place. La France et les Etats, comme l’Etat gabonais, issus de ses anciennes colonies, devant cette interrogation que nous ne saurons escamoter :



Quelles relations devons-nous établir aujourd’hui, plus d’un demi-siècle, après les indépendances octroyées par le Charles de Gaulle, le fondateur de la Vème République française ; et quels efforts sommes-nous prêts, de part et d’autre, à consentir pour cela ?