Supprimer Votre Mauvaise Haleine

Votre halitose est manifestement très mal comprise par vos amis, vos voisins, vos collègues de travail et même votre propre famille.Et si cela vous est déjà arrivé d'être en présence d'une personne qui "refoulait du goulot" au point d'en avoir la nausée, alors vous comprenez très bien ce que je veux dire, n'est-ce pas ?Avez-vous déjà vécu une des ces situations (ou une situation semblable) ?Vous vous adressez à une personne en face à face et celle-ci recule ou détourne la tête, quelquefois même en grimaçant.Vous avancez vos lèvres pour embrasser votre partenaire ou la personne avec qui vous dansez et au dernier moment elle détourne la tête pour vous faire un bisou sur la joue.Vous êtes couché, la tête sur l'oreiller, face à face avec votre partenaire et au moment ou vous lui dites des mots "doux" il vous envoie dormir à "l'hotel du cul tourné", en vous tournant le dosprécipitamment.Vous êtes en train d'embrasser goulûment votre partenaire en jouant avec votre langue et votre partenaire vous repousse en vous jetant à la figure un cinglant "Oh ! Qu'est-ce que tu pues de la gueule. Ton haleine de phoque, c'est un vrai "tue l'amour" !" (Ne rigolez pas ! Cela je l'ai vécu par un beau week-end du mois d'Août 2002).Etes-vous prêt à vous débarrasserdéfinitivement du calvaire que vousfait subir votre mauvaise haleine ? Pour en savoir plus CLIQUEZ ICI