Stress au travail : mieux le connaître pour mieux le soigner

C’est avec la boule au ventre, la mâchoire crispée, le doute et l’angoisse que près de 72% salariés vivent quotidiennement dans leur milieu professionnel. Les femmes seraient davantage touchées par le stress, 36% contre 21% pour les hommes. Surcharge de travail, manque de communication, hyperconnexion… Face à ces agressions, notre organisme réagit par l’intermédiaire de symptômes. Coco Brac de la Perrière* nous aide à mieux le comprendre, l'appréhender et le soigner. Stress, mode d’emploi.



Stress, quésaco ?



Dans le dictionnaire Larousse, le stress est défini comme “état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque”. On le caractérise de deux manières selon la coach en management et spécialiste du stress au travail, Coco Brac de la Perrière. Lorsque des perturbations extérieurs interviennent, des médiateurs chimiques sont produits par l’organisme. On qualifie le stress de biologique. “Il existe trois manières de le vivre : la phase d’alarme où notre corps réagit en produisant de l’adrénaline.



Puis, le stade de résistance où les symptômes sont tels, que l’on écoute plus notre corps que notre tête. Notre organisme diffuse alors de la cortisone. La phase d’épuisement, la dernière, qui se traduit par le burn-out et/ou la dépression” explique l’experte.



Le stress est également psychologique.“C'est un déséquilibre entre la perception des ressources internes et la perception des contraintes externes”, précise-t-elle. Il n’y a pas de bon ou de mauvais stress. Notre corps s’adapte à toutes les situations, mais c'est la redondance qui est problématique. “On le distingue de l’anxiété, qui peut être géré, de l’angoisse et de la phobie”, complète la coach.



Comment se manifeste-t-il ?



En milieu professionnel, la principale cause est la surcharge de travail qui concerne 64% des cadres français. Les salariés sont 36% à devoir gérer plusieurs dossiers. “En France, la culture du zéro défaut se manifeste beaucoup au travail. On stress parce qu’on a peur de ne pas être performant” remarque Coco Brac de la Perrière. En moyenne, 60% des employés déclarent ne pas avoir le droit à l’erreur. “Nous avons peur de la nouveauté, nous réagissons face au manque de reconnaissance par nos supérieurs. L'absence de communication ou de mauvaises relations nous touchent également” liste-t-elle, puis insiste: “l’un des principaux facteurs c’est l’hyperconnexion”.



Quatre solutions naturelles



Notre corps est obligé de réagir face à des perturbations extérieurs. Par quels moyens ? Apprendre à se détacher et à maîtriser les symptômes.

La méditation : il faut “maîtriser son esprit et ses pensées”. Pour Coco Brac de la Perrière, l’un des moyens les plus efficaces pour “muscler sa tête”, c’est la méditation. “On se déconnecte de tout, aucune technologie, ni livre, ni bruit”. Le but de l'exercice ? Maitriser le flot de pensées et recentrer son esprit. “La sortie est à l’intérieur” s’amuse à répéter la coach.



L’alimentation : "un esprit sain dans un corps sain". Faites le plein de magnésium à la pause déjeuner. Ce minéraux est réputé pour préserver le système musculaire et nerveux. Une femme sur quatre en consomme de manière insuffisante. Chocolat noir, fruits secs, céréales complètes peuvent aider à réduire les symptômes.



La sophrologie : lorsqu’une crise survient au travail, posez les mains sur le ventre et inspirez en le gonflant. Bloquez quelques secondes puis expirez en vidant d’air l’abdomen. Réitérer ce geste plusieurs fois.



Les plantes : l’homéopathie, les huiles essentielles de lavande, de lavandin super, de verveine et les fleurs de Bach® sont de bonnes alliées contre le stress.

*à l’occasion de la conférence “Stress au travail, conséquences et solutions naturelles ... la nouvelle génération de Rescue®".



femmeactuelle.fr