Stérilet Mirena : des effets secondaires largement sous-estimés, les plaintes se multiplient

Un dispositif de contraception intra-utérin est pointé du doigt depuis un moment, et les utilisatrices mécontentes n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. C’est le stérilet hormonal Mirena, fabriqué par la marque Bayer, qui est mis en cause.



Commercialisé depuis 10 ans, il a déjà fait l’objet de plusieurs plaintes dans différents pays. Ce sont ses effets secondaires qui seraient inquiétants.



Après des plaintes de femmes aux Etats-Unis et en Espagne notamment, ce sont des Françaises qui dénoncent désormais les risques liés à son utilisation.



Parmi les nombreux effets secondaires pointés du doigt, on retrouve la perte de cheveux, des migraines et vertiges, une baisse significative de la libido, des maux de ventres, kystes ovariens et crises d’angoisse…



Comme l’a rappelé Bayer, ces effets secondaires sont effectivement indiqués sur la notice de ce stérilet, mais le problème est ailleurs : les gynécologues ne mettraient pas en garde les femmes avant la prescription de ce contraceptif. Aussi, dans de nombreux cas, aucun contrôle n’est effectué quelques semaines après la pose du stérilet.



Si, comme ces femmes, vous remarquez des effets secondaires, consultez votre médecin généraliste ou votre gynécologue.



source : femmeactuelle