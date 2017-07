Stéphane Bern bientôt marié ? Qui est son compagnon Cyril Vergniol

À la tête de sa propre agence d'architecture



« La confiance et l’estime succèdent alors à la passion », expliquait en 2015 Stéphane Bern à nos confrères de Paris Match. Un entretien au cours duquel l’animateur alors âgé de 51 ans s’était livré sur la relation amoureuse qu’il vit « depuis près de dix ans » avec son compagnon, l’architecte d’intérieur Cyril Vergniol. De rares confidences qui lui permirent de livrer la formule adéquate pour accéder au bonheur à deux : « On ne peut pas être dans le même état d’exaltation amoureuse avec la même personne au bout de plusieurs années de vie commune. J’ai fini par accepter que l’amour soit une construction lente, patiente et compliquée. »



Autant de pensées partagées par Cyril Vergniol, qui à l’instar de l’animateur féru d’histoire est un bourreau de travail. En effet, après avoir fait ses armes dans l’architecture d’intérieur au sein du cabinet de luxe Alberto Pinto, ce quadragénaire est à présent à la tête de sa propre agence, Stylagos. Créateur et homme d’affaires, son compte Instagram est une ode à l’élégance et à la beauté qu’il va dénicher partout à travers le monde comme en témoignent les clichés des nombreux séjours en Italie et en Asie qu’il y publie.



Un amour du beau que partage évidemment Stéphane Bern et qui sera sans nul doute l’objet de nombreuses discussions et contemplations communes lors de leurs prochaines vacances. Une période de repos que le couple devrait très certainement s’offrir le mois prochain en Grèce ; pays où l’animateur phare du service public possède, depuis une quinzaine d’années, une maison dans le décor paradisiaque de l’île de Paros.



L’été, ses bonheurs et ses éventuelles amourettes que Stéphane Bern avait évoqué en 2012 dans les colonnes de France Dimanche : « Je suis casé, donc je n’ai pas l’intention de séduire. Les gens considèrent que c’est la saison où l’on peut faire des infidélités, mais selon moi, c’est le moment où l’on peut retrouver la personne que l’on aime, avec qui l’on vit. C’est le moment d’approfondir ses relations sentimentales. Avec mon ami, on est tout le temps ensemble, c’est le bonheur ! ».



Une complicité sans faille que d’aucuns voudraient voir concrétisée par un mariage. Ainsi a été lancée la rumeur selon laquelle les deux hommes allaient convoler en justes noces « dès la fin de l'été ». Une annonce à laquelle Stéphane Bern vient de réagir auprès de nos confrères de telestar.fr, pour la démentir fermement : « Tout ça est débile et je ne me marie pas ! ».