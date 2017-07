Soyez votre propre dentiste ! Découvrez comment enlever la plaque dentaire en seulement 5 minutes !

Effectivement, la plaque dentaire apparaît naturellement et en permanence sur les dents. Elle est composée de protéines salivaires, d’aliments, de bactéries et de toxines. Lorsque la plaque dentaire n’est pas bien éliminée, elle peut provoquer des maladies parodontales et des caries dentaires. Mais certaines mauvaises habitudes causent la plaque dentaire et l’entretiennent, c’est pourquoi, il est primordial de se débarrasser de ces pratiques !



Les mauvaises habitudes qui causent la plaque dentaire :



Le tabagisme, la caféine et la théine



Néfaste pour l’ensemble de l’organisme, le tabac et la surconsommation de caféine et de théine entraînent des tâches sur les dents, des caries ainsi que du tartre. Il est recommandé d’arrêter de fumer et de boire un verre d’eau pour se rincer la bouche après avoir bu du café ou du thé.



Une mauvaise hygiène bucco-dentaire



Un brossage de mauvaise qualité et le non-respect de sa durée et de sa fréquence engendrent des problèmes bucco-dentaires. De plus, le fait de ne pas aller au minimum une fois par an chez le dentiste empêche la bonne guérison des caries par exemple, ce qui amène à des troubles dentaires plus graves.



Consommer des aliments qui tâchent l’émail



Certains aliments dont les bonbons, les chewing-gums, les sodas, les sauces à base de curry ainsi que certains fruits tâchent l’émail des dents et favorisent l’apparition des caries. La meilleure prévention de ces tâches et caries, reste le brossage après leur ingestion.



Se brosser les dents trop fort



Pour certaines personnes, la meilleure manière de se brosser les dents est de le faire avec insistance afin d’éviter les maladies bucco-dentaires. Cependant, cela endommage l’émail des dents et provoque des inflammations de la gencive, voire un déchaussement de celle-ci.

Associées au changement de ces mauvaises habitudes, des astuces naturelles existent afin de faire disparaître la plaque dentaire, découvrez-les !



4 façons naturelles d’enlever la plaque dentaire rapidement :



Le jus de citron : ayant des propriétés efficaces dans l’entretien d’une bonne hygiène bucco-dentaire, il permet de réduire et d’enlever le tartre. Mélangez simplement le jus d’un demi-citron à de l’eau tiède puis procédez à un gargarisme afin de lutter contre la plaque dentaire. Cependant, le citron est abrasif pour l’émail des dents, veillez donc à l’utiliser deux fois par semaine seulement.



Les fraises : étant riches en acide ascorbique, les fraises agissent contre le jaunissement des dents et l’apparition des tâches. Vous pouvez soit les frotter directement contre vos dents ou les associer à du bicarbonate de soude afin d’augmenter leur efficacité. Cependant, le bicarbonate de soude a une forte action abrasive, tout comme le citron, limitez donc son utilisation à deux fois par semaine.



Le persil : en plus d’améliorer le nettoyage des dents, le persil permet de garder une haleine fraîche. Appliquez simplement le persil sur vos dents et laissez agir pendant cinq minutes puis rincez votre bouchez à l’eau tiède afin d’éliminer les résidus.



Les carottes : apportant énormément d’avantages concernant la santé en général, les carottes sont efficaces en ce qui concerne le nettoyage inter-dentaire car elles sont riches en fibres et favorisent alors l’élimination du tarte, ce qui réduit l’apparition des problèmes parodontaux. De plus, si vous mâchez doucement les carottes, cela permet de masser les gencives, et l’augmentation de la salive améliore la lutte contre les bactéries à l’origine des caries dentaires.