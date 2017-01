Soyez payé pour visiter des Sites

Chaque participant à ce programme est payé pour visiter des sites internetCe travail est simple, pas besoin d'avoir de compétences informatiques, pas besoin d'avoir beaucoup de temps libre, pas besoin d'avoir de capital de départ.Voici ce que vous aurez à faire une fois inscrit à ce programmeVous vous connectez à votre espace membreDans votre espace membre, vous aurez accès à 80 plates-formes. Chaque plate-forme vous paie pour visiter des sites internet. (certain français d'autre anglais)Vous aurez au total plus de 3300 liens disponibles par jour sur toutes les plates-formes et dans diverses catégories (sport, argent, loisir, cinéma, ...)Vous devrez cliquez sur ces liens qui vous amèneront sur les sites que vous devrez visiterVous rester connecté 30 secondes sur chaque site (il y a un compteur en haut du site et vous voyez quand les 30 secondes sont finies)Vous visitez le nombre de site que vous souhaitez chaque jour (1, 25, 300, 500 ou 3000 c'est vous qui décider selon votre temps libre)Chaque site visité vous rapporte de l'argent (les gains varient selon les sites visités)Afin de recevoir vos gains vous devez avoir Paypal ou PayzaPour en savoir plus, CLIQUEZ ICI