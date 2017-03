Sodexo quitte la province de l’Estuaire en raison d’impayés de l’Etat gabonais

Les entreprises internationales implantées au Gabon procèdent presque toutes à une réduction de leurs activités les moins lucratives. Après Total et Mitsubishi dans le secteur pétrolier, contraints de vendre leurs actifs pour quitter le pays, c’est désormais à Sodexo d’emboîter le pas des départs progressifs.



L’entreprise française implantée au Gabon dans la restauration collective sous-traitant avec les compagnies pétrolières, a annoncé le 15 février dernier, la fermeture de ses installations dans la province de l’Estuaire. Selon une note de service de l’entreprise, les employés concernés ont jusqu’à ce mercredi 15 mars pour vider les lieux.



Un précédent mouvement d’humeur des employés menacés de licenciement



Selon l’un des responsables de la société, le dépôt du projet de licenciement entrepris par Sodexo est en violation avec le PV de conciliation conduit par les inspecteurs de travail et paraphé par le tribunal de travail de première instance, au terme du mouvement d’humeur du 4 novembre 2016. Ce qui n’empêche visiblement pas la procédure d’être conduite à son terme.



Ce départ de l’Estuaire en plus de décongestionner l’entreprise d’une partie de ses employés, fermera les portes du centre de formation aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie ouvert en septembre 2012. « Après plusieurs années d’engagement sur la formation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration au profit de la jeunesse gabonaise, nous arrivons au terme de cet ambitieux projet initié, à l’origine en partenariat avec l’Etat gabonais » », précise une note d’Aimé Nzamba Manfoumbi, directeur des ressources humaines.



Une nouvelle fois, l’Etat Gabonais est cité parmi les mauvais payeurs de l’entreprise et plomberait ainsi les finances et l’avenir de la filiale gabonaise de Sodexo. Avec des impayés de l’Etat de l’ordre de 10,5 milliards de F.CFA, difficile de ne pas évoquer une restructuration de l’entreprise privée. Sodexo est présente au Gabon depuis 43 ans maintenant.



info241.com/