Si vous avez l’habitude de tirer la chasse après pipi, lisez ceci. Beaucoup de gens ne le savent pas…

Nous utilisons les toilettes de nombreuses fois par jour et lors de chaque passage, nous ne manquons jamais de tirer la chasse. Un geste devenu tellement habituel que nous le faisons presque sans réfléchir.



Seulement, cette habitude n’est pas sans inconvénients. Pour l’environnement ou pour la santé, les effets sont multiples et non négligeables.



Tirer la chasse : un danger pour la santé ?



Le fait de tirer la chasse en lui-même ne présente pas directement un danger pour la santé, mais c’est le fait de ne pas rabattre le couvercle qui l’est.



En effet, selon une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection, tirer la chasse de cette manière entraine la production d’aérosols (fines particules), ce qui peut à son tour conduire à une contamination des toilettes.



Les chercheurs ont fait un test en utilisant la suspension fécale du Clostridium difficile (C. difficile), pour simuler la contamination bactérienne trouvée pendant une maladie, afin de mesurer l’aérosolisation de cette bactérie. Ils ont également mesuré l’étendue des éclaboussures qui ont lieu quand on tire la chasse.



Les résultats de cette étude ont démontré que tirer la chasse sans rabattre le couvercle augmente les risques de contamination par la bactérie C. difficile. Celle-ci a été retrouvée dans l’air prélevé à une hauteur de 25 cm au-dessus de la cuvette des toilettes. La plus grande concentration de C. difficile a été enregistrée dans l’air prélevé juste après avoir tiré la chasse et a baissé plusieurs minutes après. La contamination de la surface a, quant à elle, eu lieu 90 minutes après la chasse.





Verdict : veillez toujours à baisser le couvercle de vos toilettes avant de tirer la chasse pour éviter toute contamination par C. difficile ou d’autres bactéries.

Rappelons que C. difficile est une bactérie causant différents problèmes digestifs et intestinaux, comme la diarrhée ou l’inflammation du côlon.



Pour les plus courageux, nous recommandons d’éviter de tirer la chasse après avoir uriné, pour des raisons écologiques.



Ne pas tirer la chasse, c’est écolo et économique !



Il est assez connu que la chasse est l’une des facilités ménagères qui gaspillent le plus d’eau. À chaque fois que vous finissez votre petite affaire et tirez la chasse, vous évacuez près de 6 litres d’eau. Sachant qu’une personne peut uriner 6 fois par jour en moyenne, on se retrouve donc avec un total de 36 litres d’eau évacués chaque jour par personne (ceci sans compteR les grosses commissions). Par an, 13 140 litres d’eau sont perdus.



À titre individuel, ces chiffres ne paraissent pas vraiment alarmants, mais quand on pense au nombre de personnes qui font ce geste plusieurs fois par jour à travers le monde, le problème de gaspillage d’eau devient important !





L’eau est une ressource de valeur qui se raréfie jour après jour. Il est donc important de la préserver. Commencer par tirer la chasse de moins en moins est un premier pas pour cela !

Pour les personnes qui s’inquiètent quant à l’hygiène de leurs toilettes, sachez que l’urine est stérile. Vous ne risquez aucun désagrément si vous la laisser un peu dans vos toilettes.



