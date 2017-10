Serena Williams : Elle dévoile une photo trop cute de sa fille

Le 1er septembre dernier, la célèbre tenniswoman Serena Williams a donné naissance à son premier enfant, une fille prénommée Alexis Olympia. Heureuse de goûter aux joies de la maternité depuis un mois et demi, Serena Williams est devenue complètement gaga de sa progéniture. Mix parfait entre son illustre maman et son père qui n'est autre que le fondateur du site Reddit, la petite fille porte d'ailleurs le même prénom que son papa "Alexis" qui est un prénom mixte aux Etats-Unis. Pour une touche de féminité et de force, les parents ont bien-sûr pris soin d'ajouter le prénom Olympia.



Et à seulement un mois et demi, la petite Alexis Olympia a déjà un compte Instagram où ses parents publient ses plus beaux clichés. Il y a quelques Serena Williams a publié une nouvelle photo où sa fille apparaît les grands ouverts, blottie contre elle sur sa poitrine. Toutes deux semblent "s'amuser" avec les filtres Snapchat puisqu'elles ont de jolies couronnes de fleurs sur la tête ! Un cliché ultra mignon déjà plus de 500 000 fois ! La petite Alexis est donc déjà une vraie star des réseaux sociaux et on a déjà hâte de la voir grandir...