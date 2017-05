Secteur pétrolier : Total Gabon renoue avec les bons résultats

Fait marquant à Total Gabon. Après avoir accumulé les mauvais résultats dans ses bilans financiers durant des mois, la compagnie pétrolière nationale, filiale du géant pétrolier français Total, renoue enfin avec la croissance. Evalué à 11 millions de dollars, le résultat net est en progression contre une perte de 16 millions à la même période en 2016. C’est également le cas du chiffre d’affaires de la compagnie à la même période qui grimpe à 201 millions de dollars contre 161 millions un an plus. Il est en hausse de 25%.



Total Gabon cumule ces résultats grâce à la hausse du prix de vente des qualités de brut commercialisées sur le marché du pétrole soit, 48,7 dollars par baril de pétrole, en hausse de 71% par rapport au premier trimestre 2016. Mais cet effort de hausse tient avant tout à la baisse de volume vendu par la compagnie sur la même période.



Grâce à la hausse du chiffre d’affaires et à la baisse des charges d’exploitation liée au programme de réduction des coûts mis en place par la compagnie, la capacité d’autofinancement représente 95 millions de dollars. Elle a été multipliée par 7 par rapport au premier trimestre 2016.



Eu regard à ces résultats, Total Gabon annonce un recentrage sur ses actifs stratégiques offshore avec la cession à Perenco de participations dans cinq champs matures et dans le réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez. La production cédée au périmètre de la transaction représente environ 5 000 barils par jour, soit environ 10% de la production SEC de Total Gabon en 2016. La transaction s’établit à 177 millions de dollars avant ajustements et reste soumise à l’approbation des autorités.



Michaël Moukouangui Moukala

avec gaboneco