Se parler à soi-même, une excellente habitude

Se parler à soi-même : un réflexe très fréquent



C'est sûr : quand on est dans un magasin ou au travail et qu'on entend quelqu'un à côté de nous dire tout haut « où sont les jus de fruits dans ce rayon ?» ou encore « à qui j'ai prêté mon agrafeuse déjà ? », ça nous fait toujours un peu bizarre. Parce que dans la majorité des cas, quand on prend la parole tout haut, c'est pour s'adresser à quelqu'un... d'autre que nous-même ! Et pourtant : selon des chercheurs, tout le monde a tendance à se parler à soi-même, tous les jours, à des fréquences plus ou moins régulières.



Pour Ethan Kross, professeur de psychologie de l'université du Michigan, se parler à voix haute résulte d'un besoin inconscient de mise à distance : quand on prononce une phrase tout haut, c'est pour parvenir à considérer ce que l'on dit de manière plus objective.



Une habitude qui s'avérerait donc très saine, et souvent salutaire pour prendre de la distance et du recul dans certaines situations !



Les avantages à se parler tout seul



Même si nos voisins de bus ou les passants dans la rue nous regardent d'un œil interloqué quand on parle tout seul, la parole auto-dirigée présente de nombreux avantages. Elle permet ainsi :



1. D'apprendre plus facilement. Un phénomène qui explique pourquoi les enfants sont plus enclins que les adultes à se parler à eux-mêmes. Quand ils apprennent une nouvelle tâche (faire leurs lacets par exemple), se réciter les différentes étapes une à une leur permet de mieux les assimiler et mieux les reproduire.



2. De mieux s'encourager. Selon les experts en psychologie, ce n'est pas un hasard si face à un obstacle on a plus tendance à se dire « tu peux le faire » tout haut que « je peux le faire » en silence. En agissant ainsi, on fait comme si c'était un tiers qui nous encourageait, et l'on se sent plus disposé à l'écouter !



3. D'extérioriser ses angoisses et de les calmer. En effet, selon les psychothérapeutes, quand on se sent un peu perdu et dépassé par les événements, le fait de parler tout haut est un bon moyen de mettre les choses à plat, de structurer notre pensée, de mettre un mot sur nos angoisses pour nous aider à les apprivoiser et les contrôler.



4. De (re)trouver plus facilement des objets. Des études scientifiques l'ont prouvé : quand on a perdu ses clefs ou que l'on cherche le jus de carotte au supermarché, le fait de dire tout haut « les clés, les clés, les clés » (ou « le jus de carotte, le jus de carotte » ! ) va accélérer notre capacité à les localiser et mettre la main dessus plus rapidement !