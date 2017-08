Savoir pouvoir dire « Non » Pour pouvoir savoir dire « Oui »

Nous vivons en ce moment au Gabon, une période troublante, où nous sommes confrontés à des actions opposées et sans cohérence de nos dirigeants politique. Car, la société gabonaise tout entière semble tirer à hué et dia, en chacun de nous une lutte se livre entre divers choix qui peuvent paraître antinomiques, sur lesquels nous n’arrivons pas à trancher.



On s’effraie de la violence qui se manifeste partout dans nos grands centres urbains, particulièrement à Libreville où se sont installées les lois du ghetto. Cette violence qui abime et secoue notre quiétude ancienne, particulièrement dans les « matiti » les quartiers des pauvres, c’est-à-dire la très grande partie des populations de nos villes. Cette violence touche en particulier la jeunesse qui y vit.



En effet, il n’y a pas d’éducation, il n’y arien sous ce système qui domine par le mal, par la destruction de la cohésion des familles, des tribus, des ethnies, bases du peuple indigène de la nation gabonaise, au lieu de les émanciper, de leur apporter plus de civilisation ; c’est-)-dire le progrès spirituel et matériel dans tous les domaines, allant de pair avec le développement moral de l’individu.



Aujourd’hui, ce génocide culturelle dont ont été victimes les populations gabonaises autochtones pendant 50 ans de règne Bongo est la principale cause de l’état actuel de la société gabonaise. Toute morale traditionnelle, toutes les valeurs sociales ont été perverties. Maintenant c’est le monde sans norme. Tout lien ou règle qui, naguère tenait la cohésion au sein des communautés, ce qui était pour tous une loi non écrite mais relevait du sacré, ce qui était un fondement aussi ferme que la terre sous les pieds du vivre ensemble de nos populations : la solidarité familiale, le respect et la considération comme l’amour et le dévouement envers les siens, tout cela a été transformé en survivance anomalie.



Et l’ont discourt doctement sur l’abandon de l’autorité des parents dans ces lieux ; oubliant d’identifier la cause qui est la paupérisation de la population générée par l’exploitation patrimoniale des richesses du pays par une oligarchie prédatrice, corrompue, de kleptomanes.



J’ai publié le 3 Juin 2017 un article intitulé : LE GABON DES BONGO DE LA GESTION PATRIMONIALE INFORMELLE PREDATRICE.- Je relève que : « Sous le système des BONGO, notre pays est géré sous la forme informelle, de mots creux que la gestion du politique et de l’économie s’effectue, en patrimonialisme prédateur du bien commun. A la place du vieux colonat de l’administration f du territoire du Gabon, s’est substituée un nouveau colonat fait d’une racaille d’aventuriers et d’immigrants économiques irréguliers.



Le pouvoir BONGO a mis notre pays dans les mains d’une véritable maffia politico-économique. « Tout comme les débouchés, le capital et le savoir-faire de l'économie gabonaise sont en totalité dans les mains des étrangers. (...) La sphère économique a été « confiée » aux étrangers, occidentaux mais également africains (...) . Malheureusement, ce nouveau colonat se révèle constitué de la racaille qui s’est associée à l’oligarchie prédatrice qu’a constituée le système. Le personnage de est le type caractéristique du membre de cette maffia ! Et l’exploitation du pays s’est ainsi effectuée sous la forme de la gestion patrimoniale et informelle en économie de ghetto maffioso.



Le héro est de Naples ! Preuve est ainsi faite que le système BONGO est fondé sur politiquement et économiquement les bases les plus nauséeuses qui soient. C’est un système criminel sur tous les points. Ce n’est donc pas d’une soit disant alternance au sommet de l’Etat, qui s’impose. L’alternance de quelques individus aux postes de commandes, ne peut être qu’un ravalement de façade du système. Nous devons comprendre qu’il faut organiser et diriger une vraie « REVOLUTION », en profondeur pour CHANGER intégralement le système BONGO, pour , libérer notre pays du ghetto maffieux dans lequel il a vécu depuis 50 ans. »



J’ai lu récemment dans un journal français un article qui racontait la commémoration de l’appel du 18 juin qui est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940 ; l’auteur relate entre autre que : « Dans le cadre des commémorations de l’appel du 18 juin, une résistante, Clémente Burgard, était interrogée, elle témoigne ainsi : « On se demande souvent comment la Résistance a commencé ; la Résistance a commencé par “non ”». La Résistance a commencé par “non” ! Comme cela paraît simple. Elle ajoute : c’est le premier acte mental. Savoir dire « non ». Discerner au plus profond de moi à quoi je dis « oui » quand je dis « non : voilà le premier acte de la résistance.



Ce qui m’a touché dans cet exemple, et qui me frappe : à quoi ces personnes disent « oui », avec vigueur, pour pouvoir ancrer leur « non » ? Elles disent « oui » aux liens concrets entre les individus, elles disent « oui » à leur vision de leur et des conséquences positives qu’elle doit avoir sur le vivre ensemble, elles disent « oui » à la préservation de la vie pour leurs enfants.



À quoi nous Gabonais souhaitons-nous dire un « oui » sur lequel nous puissions appuyer un « non » ferme et sans compromis, un « non » courageux, un « non » de résistance, face à notre destin qui se joue en ce moment dans les arcanes nauséeuses du microcosme politicien de notre pays en ce moment ? L’Évangile nous propose un certain nombre de pistes. Je citerai à l’attention des

Chrétiens :



Épitre de Paul aux Galates 5.13-26



« 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.

14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres.



16. Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.

17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.

18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.

19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,

20. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,

21. l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.

22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;

23. la loi n'est pas contre ces choses.



24. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.

26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.



Sans oublier d’autres pistes qui vont de la nécessité de l’amour à celle du pardon, de la richesse de la rencontre à celle du partage, du besoin de vivre une vie renouvelée, ressourcée et redressée, au respect de la vie et de la création.



Que dire de l’ordonnance de Jésus-Christ que rapportée dans l’Évangile de Matthieu 6.19-24 :

19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;

20. mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.



21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé;

23. mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres!

24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.



MAMMON :



Cet argent qui transformé en Mammon devient un drôle de truc, la cause de tous les maux. L'argent pour lequel, pour en avoir, les hommes tuent, meurent, volent et se prostituent. Un fric comme on dit, qui salit et qui contamine. L'argent a effectivement, de cent façons, corrompu la société humaine. Il serait salutaire que la société gabonaise moderne se bâtisse sur la base d'une éthique qui fasse tout pour empêcher Mammon d'établir sa loi dans la relation humaine. "Je suis stupéfaite par la totale impunité dont bénéficient ceux qui adorent le Veau d'or. Tout à coup, on devient bon pourvu qu'on rapporte de l'argent".



Nous devons bâtir une société humaine dans laquelle, il devient insignifiant d'être opulent en argent aux regards d'autres valeurs, d'autres critères de réussite à développer, d'autres projets de vie.



L’argent transformé en Mammon est la puissance de ce monde qui forme un tout avec la « politique » dans notre pays, sous sa forme machiavélique de domination. Ainsi, selon la Bible cette « puissance spirituelle » majeure qu’est la « politique agit sous deux formes, avec deux forces ses instruments privilégiés : celle du diable, diabolos, qui est étymologiquement celui qui divise, qui désunit, qui est aussi Satan, qui signifie l’accusateur ; et aussi et surtout la toute puissance du « Mammon », l’argent. « L’argent a plus tué d’âmes que le fer n’a tué de corps. »

« Nul ne peut servir deux maîtres », dit Jésus, marquant ainsi une alternative claire : on ne peut servir Dieu et Mammon en même temps.



Au Gabon, c’est la Politique du ventre. Mammoncratie. En effet, les principaux acteurs du microcosme politicien gabonais prennent l’enjeu de la politique comme : « la possibilité d’acquérir la richesse et le prestige, d’être capable d’en distribuer les bénéfices sous la forme d’emplois, de contrats, de bourses, de dons d’argent, etc., à ses parents et à ses alliés politiques ».: « Au Gabon, toutes les fortunes viennent de l'Etat. Elles sont nées de la corruption, souligne le directeur d'une société française. » On comprend dès lors la cause fondamentale de toutes les dérives : De la politique du ventre ou « la Mangeoirecratie. » C’est le drame de notre société gabonaise. S’agissant de la crise que connait notre pays en ce moment, l’Hebdomadaire Jeune Afrique, d’écrire sa publication du 15 septembre 2016 : Gabon Bienvenu chez les Borgia : Famille, pouvoir, argent, trahison, complots : Enquête dans la guerre que se livrent Ali Bongo Ondimba et Jean Ping.



Discerner au plus profond de moi à quoi je dis « oui » quand je dis « non : voilà le premier acte de la résistance.



Aux Chrétiens gabonais, parmi un certain nombre de pistes qui peuvent nous permettre de discerner à quoi nous souhaitons dire un « oui » sur lequel nous puissions appuyer ferme et sans compromis, un « non » courageux, un « non » de résistance, j’ai relevé ces deux pistes : Épitre de Paul aux Galates 5.13-26 et l’Évangile de Matthieu 6.19-24. Je crois que leurs deux contenus nous interpellent en ce que nous sommes devenus sous ce régime. Je voudrais m’appuyer particulièrement les Paroles de Jésus-Christ proclame au verset 24 : « Nul ne peut servir deux maîtres », nous présentant une alternative claire pour pouvoir savoir à quoi nous dirons « oui » pour pouvoir encrer notre « non ».



Quand on sait les rapports incestueux qui ont existés entre Omar Bongo et les autorités religieuses des Églises chrétiennes du Gabon. La presse nationale fait de temps en temps écho de ce rapport incestueux entre Bongo et les responsables des différentes confessions religieuses. Ainsi : Le journal Le Temps dans son numéro 150 du jeudi 20 avril 2006 rapporte : « depuis quelques temps, les confessions religieuses toutes obédiences confondues apparaissent comme des enfants gâtés du pouvoir.



La dernière présidentielle (décembre 2005) est venue confirmer cette impression. » Et le journal de poursuivre : «La dernière élection présidentielle aurait été une période de vaches grasses notamment pour les confessions religieuses quelles soient islamiques, du réveil, évangéliques et même catholiques. L’on n’ira plus chercher ailleurs les raisons pour lesquelles les hommes de Dieu (comme ils aiment à être désignés) et, surtout, certains leaders, pasteurs, imams et évêques se livrent des guerres froides qui ne disent pas leurs noms dans leurs milieux respectifs, et se cramponnent à leurs postes. La promiscuité, voire la connivence entre ces deux autorités ces derniers temps n’a pas fini de désorienter bon nombre de brebis et d’observateurs de la vie politique gabonaise.[...]Moralement endettés, certains leaders vont battre campagne au sein de leur lieu de culte. "Priez pour le Chef de l’Etat, criez vers le Seigneur pour qu’il le garde à la tête de ce pays pendant encore plusieurs années parce que lui, il nous donne la joie et la paix …", avait entonné un pasteur imprégné de la grâce présidentielle, devant ses fidèles subjugués. Une attitude qui a choqué l’opinion, d’entendre une église prendre position pour un de ses fils au détriment des autres. En fait, ce n’était que le commencement d’une longue série d’alignement politique de la part des autorités religieuses – censées être non alignées et apolitiques – sur le candidat de la majorité. Ces hommes de Dieu aux appétits bien terrestres ont découvert le gisement d’or sur lequel s’engraissent politiciens, affairistes et syndicalistes véreux.



[…] A bien y regarder, ce sont les pasteurs qui ont flairé le jackpot avec ces élections… L’Église évangélique ne fut pas en reste. Voyant que les sous coulaient à flots ça et là entre les mains d’autres hommes d’Eglise. Son président de l’époque, le révérend pasteur Emane Minko, affublé de quelques collaborateurs, s’empressa de demander audience au président candidat. Comme chacun le sait, une audience auprès du Chef de l’Etat ne manque jamais de conséquences sonnantes et trébuchantes.



C’est donc logiquement qu’Emane Minko va indiquer à ses ouailles le sens de leur vote, en reconnaissance des bienfaits reçus. Ce ne sont pas les véhicules de marque Gonow et autres Prado dans lesquels l’ex-président de l’Eglise évangélique roule aujourd’hui qui vont le démentir. Ce dernier a dû traîner les pieds pour passer le témoin, afin d’être en poste pendant la présidentielle et réceptionner la manne électorale.[…] Dans toutes ces fumerolles où on ne distinguait plus la frontière entre la religion et le pouvoir d’Etat, seule l’Eglise catholique s’était abstenue d’appeler les fidèles à voter pour un des candidats en lice. Or ce n’était que la face cachée de l’iceberg.



Discerner au plus profond de moi à quoi je dis « oui » quand je dis « non » ; ou vis versa, à quoi je dis « non » quand je dis « oui » : voilà en cette période troublante, où nous sommes confrontés à des actions opposées et sans cohérence de nos dirigeants, politiques et religieux, le premier acte de la résistance qui échoit aux Chrétiens.