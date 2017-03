Sapelogie: Les Sapeurs rendent hommage à papa Wemba et la femme à Brazzaville

Et ce, à la faveur de la 2e édition du Festival de la sape et de la sapologie dont Papa Wemba, à juste titre était le parrain, en mars dernier et sa venue à Brazzaville était sa dernière escale avant Abidjan où il rendra l’âme sur la scène du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), en avril.



Justement, ce festival se fera en présence et sous le parrainage de Maman Amazone, la veuve du célèbre artiste disparu et chantre du mouvement vestimentaire et culturel de la Sape.



La délégation ivoirienne sera conduite par le célébrissime Cardinal Ekumany, oint par le Pape Papa Wemba lui-même comme son représentant officiel à Abidjan et qui faisait partie de la délégation officielle de la Côte d’Ivoire à Kinshasa aux obsèques du roi de la rumba, au Palais du peuple et à la nécropole « Entre ciel et terre ».



Ekumany sera accompagné d’une dizaine des ouailles de la Sape qui iront défier sur ses terres, le Grand imam Ahmed Yala Isidore Cyriaque, président des sapeurs du Congo, « l'homme toujours en croco et python ».



Les ministères de la Culture et de la Francophonie, ainsi que du Tourisme devraient apporter leur soutien aux Éléphants-sapeurs.



A Brazzaville, Kinshasa, Paris, Bruxelles comme à Abidjan, la sapelogie ou encore sapologie, état d’esprit et vestimentaire des sapeurs invétérés, s’est érigée comme un mouvement d'identité vestimentaire qui détourne et réinvente les codes de la mode. Il ne s'agit pas d'un mouvement spontané et éphémère.



Les Sapeurs ou plus précisément les Sapelogues ivoiriens ont pour président d’honneur Roger Boli, l’ancien footballeur franco-ivoirien, et compte des personnalités éminentes telles que Marc Avenier, François Pokou, Innocent Bokolobango, Mulumba, Jojo Armani, Isaac Avy…



« Très consciente de sa longue histoire, la sapelogie est une forme du dandysme et une forme d'insoumission », explique Elvis Guérite Makouezi, auteur du Dictionnaire de la Sape. Cet expert en sapelogie poursuit pour dire que ce phénomène tire ses horizons originels de l’ère coloniale tout en se fondant sur une tradition plus ancienne.



Une si longue histoire !



Le souci pour le paraitre était très présent chez les Kongo depuis le XVIe siècle. Les Ba-Kongo, habiles en matière de tissage, ont très tôt accordé une grande importance à l'art du vêtement. Le costume varie selon le statut social et selon les circonstances. L'origine de la Sape est mal connue. Les sapeurs se revendiquent plus ou moins des dandys européens du XIXe siècle. Il s’agissait alors d’une façon d’imiter le colonisateur en s’accaparant son style vestimentaire et ses manières, d’une part pour être intégré dans leurs sphères, mais aussi, d’autre part, pour être adulé par sa communauté d’origine.



La Sape se serait réellement popularisée au cours des années 1960 à Brazzaville et Kinshasa, avant de se développer ensuite dans les diasporas congolaises en France et en Belgique. L'inventeur du mot « Sape », serait Christian Loubaki, homme à tout faire travaillant dans le quartier huppé du 16e arrondissement à Paris, qui aurait observé ses employeurs s'habiller et profité des vieux vêtements qu'ils lui offraient.



En 1978, avec la complicité de Koffino Massamba, Christian Loubaki crée la première boutique: La Saperie à Bacongo (le quartier par excellence de la sape au Congo). Stervos Niarcos est un autre nom de la sapologie. Fondateur de la religion Kitendi (« tissu » ou « matière », en Lingala). Papa Wemba, issu du mouvement Kitendiste de Niarkos est considéré par les Kinois comme leur dernier chef de file.



En 1979, sa chanson Matebo parlait déjà de Sape. Une première étude sociologique fut menée en 1984 par Justin-Danuel Gandoulou. On trouve également, dans le film Black Mic-Mac sorti en 1986, une séquence montrant un concours de Sapeurs à Paris, sur le titre "Proclamation" de Papa Wemba et Stervos Niarcos, avec la participation, entre autres, de Dr Limane et du "roi de la Sape", Djo Balard.



La sapologie s’accompagne d’une idéologie de compétition entre ses adeptes. Chacun doit être à même d’argumenter son style vestimentaire et de le défendre face aux concurrents. Ils deviennent littéralement acteurs de leur mouvement en se créant et en devenant des personnages caricaturés. On peut relever par exemple l’existence de pseudonymes, voire de noms de scène.



Le jeu d’acteur est une dimension importante du mouvement: des « postures » atypiques, une manière de défiler, une gestuelle et un vocabulaire recherché et maîtrisé.



REMI COULIBALY