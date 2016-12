Santé: Une liste d’aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge

Le fer est l’un des sels minéraux primordiales au bon fonctionnement de notre organisme. Il a un rôle essentiel dans la constitution de l’hémoglobine, une protéines qui transportent le dioxygène dans ll’organisme, dans celle de la myoglobine, une protéines qui apportent le dioxygène aux muscles, et dans celle de nombreux enzymes indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.



Une carence en fer peut devenir une anémie (baisse de l’hémoglobine) accompagnée d’une grande fatigue et d’un amoindrissement à la résistance aux infections. les femmes enceintes sont les plus exposés car un manque de fer peut entraîner un retard de croissance chez le foetus et d’autres conséquences encore plus graves.



« Vous avez une carence en fer, pensez à manger de la viande rouge » , beaucoup de personnes ont entendu ce conseil.



Cependant, la viande n’est pas automatiquement la meilleure source de fer, la preuve ici ! De plus une recherche montre qu’il est préférable de consommer du fer non héminique plutôt que du fer héminique, en raison du taux d’oxydants présents dans les sources de produits d’origine animale



Voici dan une liste de 16 aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge, par exemple, le thym qui contient pourtant une fois séché 123mg pour 100gr).



A titre de comparaison, elle boeuf contient 2,6mg de fer pour 100gr, et la viande le mouton 1,6mg.



Ces informations sont tirées de la base de données de l’USDA (Département de l’Agriculture des Etats-Unis).Il faut aussi noter que les apports journaliers recommandés en fer sont de 8mg pour ces messieurs de 19 à 50 ans et de 18mg pour les femmes du même âge.



Liste d’aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge:



Le thym: 30 mg pour 100 g



Cette plante aromatique qui abonde de fer. Dans 100 g de thym, on trouve 30 mg de fer. Elle soulage légalement la toux (à consommer sous forme de tisane) et aide à traiter la bronchite.



Les Olives



L’olive est souvent utilisée pour son goût fruité et ses nombreuses vertus: baisse de la tension artérielle, prévention des maladies cardiaques, minimisation de certains effets nocifs de la pollution, réduction des risques de cancers.



Les Noix de cajou: 6 mg pour 100 g



Les noix de cajou sont spécifiquement recommandées pour faire le plein de fer avec ses 6 mg pour 100 g de noix.



Les lentilles



3,3mg pour 100g, une fois cuite.



Autre source de protéines végétales, elles sont parmi les plus digestes de légumineuses grâce à sa teneur en fibres et des plus riches en fer. Riches en anti-oxydants, elles protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres.



Épinards (cuits)

3,57mg pour 100g



Amandes

3,71mg pour 100g



Pistache

3,92mg pour 100g



Le quinoa

4,57mg pour 100g



Les cacahuètes (Arachide)

4,6mg pour 100g



La mélasse

4,7mg pour 100g



Les abricots secs

6,31mg pour 100g



Chocolat (entre 45 et 59% de cacao)

8mg pour 100g



Le chocolat noir (minimum 70% de cacaco) n’a plus sa réputation à faire. Riche en fer avec ses 10.7g, c’est aussi une excellente source de magnésium (30g/100g) et d’antioxydants.

chocolate-183543_1280



Chanvre

9,6mg pour 100g



Morille (champignon)

12,2mg pour 100g



Sésame

14,6mg pour 100g



Sous toutes les formes d’huile, de purée (tahin) ou de graines, le sésame présente de multiples bienfaits pour votre santé.



Soja

15,7mg pour 100g



`Voilà également une bonne alternative à la viande particulièrement riche en protéines et en fer. Il contient aussi des graisses insaturées, plus recommandées que les graisses saturées des produits animaux.Vous pouvez en manger sous toutes ses formes: pousses de soja, lait, tofu, seitan.



Spiruline en poudre

28,5mg pour 100g



Quelques grammes chaque jour pour avoir une santé de fer ! La spiruline, une algue d’eau douce. Cette micro-algue, très riche en minéraux et vitamines, elle possède également des propriétés étonnantes.



spiruline



Alors faisons les goinfres, du pain complet tartiné de tahin avec un carreau de chocolat dessus pour faire exploser notre taux de fer ! Rien de plus simple et de plus délicieux (enfin nous on adore !)